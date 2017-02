Põhjarannik teisipäeval, 21. veebruaril

21. veebruar 2017

* Põhjarannik kirjutab täna esileheküljel, et vabariigi valitsuse kahe nädala tagune ettepanek sundliita Alutaguse (Alajõe, Iisaku, Mäetaguse, Tudulinna), Toila (Kohtla, Kohtla-Nõmme, Toila) ja Illuka vald jahmatas kõiki osapooli.

“Me oleme valmis ühinema selliseks Alutaguse vallaks, nagu ühinemislepingusse kirja sai, sellega on arvestanud nii valdade juhid kui ka elanikud. See, et Kohtla-Järve eeslinnad meiega kokku tulevad, ei kuulu üldse arutamisele,” oli Alutaguse vallaks ühinemist eest vedanud Iisaku vallavolikogu esimees Priit Palmet resoluutne.

Haldusreformi Põhja-Eesti piirkondliku komisjoni liige Mihkel Laane sõnul on valitsuse ettepanek läbinisti poliitiline ja selles pole ühtki sisulist argumenti.

Laane hinnangul tekib Toila ja Alutaguse valla ühendamisel ebaloogilise asustussüsteemiga ilma keskuseta rohkem kui 1700 ruutkilomeetri suurune vald, mis ei vasta haldusreformi sisulisele eesmärgile.

* Veel saab lugeda sellestki, et Kohtla-Järve linna eeskujul kavatsevad riigile hakata kasutuid kortereid loovutama ka korteriühistud. Ühistujuhtide sõnul on riigil olnud oma osa selles, et ühistud on jäetud võlgnike probleemiga omapäi ning nüüd peab seesama riik hakkama neid kortereid haldama.

* Puhkva oblasti Velikije Luki linn on pöördunud Narva linnavalitsuse poole koostööpalvega, et saaks Euroopa raha eest renoveerida selle Vene provintsilinna veevärgi. Narva vee-ettevõtte juht Aleksei Voronov leiab, et mingist koostööst venelastega siiski asja ei saa, kuna nende eesmärk on vaid kasutada ära Narva kompetentsi toetuste saamiseks ning Lätile ja Valgevenele lähemal asuva Vene linnaga pole Narval ühistegevuseks mingit huvi.