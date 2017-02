Poeketid värbavad aktiivselt Ida-Virust pealinna töötajaid

20. veebruar 2017

Maxima ja Prisma kaubandusketil on Kirde-Eesti töötajate pealinna piirkonda värbamisel juba üsna suur kogemus. Järgmisel nädalal alustab ka Rimi Narvas, Sillamäel ja Jõhvis värbamiskampaaniat: tööotsijaile pakutakse lausa kadestusväärseid tingimusi − ainult sõida.

Värbamiskampaania laialt levitatav reklaam annab teada, et Rimi pakub mugavaks töölkäimiseks tasuta transporti Ida-Virumaa ja Tallinna vahel ning majutust nüüdisaegsetes hotellides ühekohalistes tubades. Töögraafik lubatakse teha selline, et tööpäevad oleksid järjestikused. Palk ja töötingimused vastavad kaubandusketi Tallinna piirkonna omadele ning töösuhe on kindel ja tähtajatu. Oodatud on nii mehed kui ka naised, nii noored kui ka vanemad.

“Kokku loodame seeläbi leida 50-60 inimest. Eelkõige soovime juurde teenindajaid kauplustesse,” teatas Rimi personalijuht Kaire Tero.

Töötukassa soovitab proovida

Uute töötajate värbamine toimub tavaliselt koostöös töötukassa piirkondlike büroodega. Töötukassa Ida-Virumaa osakonna juhataja Anneki Teelahk ütles, et ka maakonnas on küll ligikaudu 700 vaba töökohta, ent tööliste lahkumises pealinna ta probleemi ei näe. “See annab lisavõimalusi nendele inimestele, kes tõepoolest tahavad tööd teha.”

“Mina arvan, et kui see töö inimesele sobib, siis tuleb seda võimalust kasutada,” ütles Teelahk, nähes selles tervet konkurentsi. “Ka kohalikud ettevõtted otsivad töötajaid, kuid inimesel on nõnda valikuvõimalus.”

Teelahk tõi näiteks ühe kliendi Sillamäelt: too meesterahvas ei olnud kaua enne seda tööd teinud ning Tallinnast tulnud pakkumine pani teda sügavalt kõhklema, kuid ta jäi lõpuks siiski nõusse ja lõpptulemusena on väga rahul. “Ta rääkis, et õpib nüüd seal eesti keelt ning et tal on täiesti uued perspektiivid.”

Töötu suhtus skeptiliselt

Maxima kaubanduskett korraldab Ida-Virumaal pidevalt infopäevi, värbamaks siit üha uusi inimesi. Maxima personalijuhi Kristiina Kanguri sõnul täieneb iga sellise infopäeva tulemusel nende potentsiaalsete töötajate nimekiri vähemalt kolmekümne uue inimese andmetega.

“Meie kaubandusketis töötamise vastu tunneb huvi üha rohkem Ida-Virumaa elanikke, kuid mitte kõik nad ei vasta meie ootustele, näiteks mis puudutab töövilumust või eesti keele oskust,” ütles Kangur.

Eile järjekordsel Maxima infopäeval osalenud narvalane, suhtlustasemel eesti keelt valdav Vitali ütles kohtumise lõppedes Põhjaranniku ajakirjanikule otse: “Sellise palgaga leian ma siitki midagi.” Vitalile pakuti Tallinnas töötamise eest palka 400 eurot kätte, kuid ehkki sellele lisanduvad ka firma kulul elamine, tasuta transport ja toitlustus, pole see Vitali sõnul siiski meesterahvale arvestatav summa.

“Miks ma peaksin edasi-tagasi sõitma, kui ma võin siingi 400 eurot teenida?” arutles ta.

Idavirulastele suur tööandja

Maxima Eesti kauplustes, ladudes ja muudel objektidel väljaspool Ida-Virumaad töötab juba 165 siit kandist pärit inimest. Kristiina Kangur täpsustas, et suur osa idavirulastest on ametis Tallinna kauplustes või Tallinna lähedal asuvas logistikakeskuses.

“Peale kõikidele töötajatele kehtivate soodustuste pakume neile ka individuaalse graafiku järgi töötamise võimalust, tasuta transporti Ida-Virumaalt Tallinna ja tagasi ning tasuta majutust pealinnas. Ning kahtlemata laienevad neile ka karjääri- ja professionaalse arengu võimalused,” ütles Kangur.

Kangur sõnas, et kuna Maxima on Kirde-Eesti elanikele niivõrd suur tööandja, oleks ettevõttel riigivõimudele üks soov.

“Meie ettevõttele oleks sellest suur abi, kui riik kehtestaks soodustused või toetused ka nendele tööandjatele, kes kindlustavad Ida-Virumaa inimesi tööga väljaspool piirkonda. Sest tulemus on ju üks: inimene on tööle rakendatud.”

Seni aga ergutatakse soodustuste ja toetustega vaid neid ettevõtteid, kes loovad uusi töökohti vahetult Ida-Virumaal. Meie maakonnas on Maximal 11 kauplust ja viis supermarketit, kuid vabu töökohti on vaid üks ning seegi hõivatakse konkursi tulemusel üsna pea. Kaire Tero sõnas, et ka Rimil pole Ida-Virumaal vabu töökohti pakkuda.