Plakatid pihku!

20. veebruar 2017

Ida-Virumaalt jalga laskva Aseri vallavõimude jonn tõmmata endaga kaasa ka Kõrkküla ja Kestla küla, mille elanikud peaaegu üksmeelselt sooviksid jääda siia maakonda ja liituda Sonda vallaga, on arusaamatult väiklane ja kiuslik. Kas põetakse kompleksi, et muidu minnakse Lääne-Virus moodustuvasse uude omavalitsusse vaese sugulasena, kellel on liiga napp kaasavara, või on põhjus milleski muus, polegi kõige olulisem.

Praegusel juhul on oluline, et nendel küladel säiliks omavalitsuslik enesemääramisõigus. Seda enam, et pole ka mõistlikke argumente, miks nende soovile ei saaks ega võiks vastu tulla. Sama käib ka praegu Lääne-Virumaal asuv Uljaste küla kohta, mille elanikud tahaksid samuti Sondaga ühineda.

Kui arvestada, et Ida-Virumaa kaotab eelseisva haldusreformi käigus niigi kolme valla jagu elanikke ja maid, siis tasuks praegu kindlasti võidelda selle nimel, et need kolm küla, mille inimesed tahaksid oma tuleviku selle maakonnaga siduda, saaksid seda teha. Nii Ida-Virumaa omavalitsuste liit kui ka maavalitsus ja eriti Sonda vald peaks nende külade inimeste tahtmist märksa rohkem ja silmapaistvamalt toetama.

Kuna senised hääled on kõlanud justkui kurtidele kõrvadele, siis tuleks ilmselt liikuda aktiivsemate sammude poole. Maalida plakatitele kirjad stiilis “Meile meeldib Ida-Virumaa ja lubage meil seal elada!” ning minna otsustajate uste ette ja akende alla meelt avaldama! Küllap siis tuleb ka üleriigilise meedia tähelepanu ja ehk järgnevad ka mõistlikud otsused võimude poolt. Pealegi paistaks ka Ida-Virumaa tervikuna sel juhul uue ja värske nurga alt välja, sest siiani kiputakse ju arvama pigem vastupidi kui sellistel plakatitel kirjas.