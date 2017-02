Põhjarannik laupäeval, 18. veebruaril

18. veebruar 2017

* Tänane Põhjarannik kirjutab, et suured kaubandusketid värbavad pealinna üha enam töötajaid Ida-Virumaa elanike seast. Näiteks Rimi loodab oma poodidesse lähiajal leida Narvast, Jõhvist ja teistest Ida-Viru linnadest enam kui poolsada teenindajat. * Kolme küla: Uljaste, Kestla ja Kõrkküla elanikud tahaksid kuuluda Ida-Virumaal asuva Sonda valda, kuid rahva tahe pole leidnud mõistmist ja nii võivad need külad pärast haldusreformi olla hoopis Lääne-Virumaa osa. Ida-Viru maavanem Andres Noormägi soovitab külaelanikel oma tahet valjemalt avaldada. Ilmselt ei jää muud üle, kui maalida plakatile kiri: “Meile meeldib Ida-Virumaa ja lubage meil seal elada!” ning minna meelt avaldama.

* Põhjaranniku nädalalõpu intervjuu on seekord Kohtla-Järvelt pärit Urmas Oruga, kes juhtis 17 aastat telejaama Kanal 2 ja viis selle vaadatuse edetabelite tippu.

Urmas Oru tõdeb, et hea telekanali juhi jaoks on tähtis võime oma ego, eelistused ja ka edevus tagaplaanile jätta. “Ego − head ideed ja otsused sünnivad seal valdkonnas tihti n-ö õhust, mitte juhi peast või karmist käest. Eelistused − teleprogrammi tehakse võimalikult suurele hulgale vaatajatele ning juhi isiklik, ja ka lähemate sõprade-sugulaste maitse on alati liialt ühekülgne, et toimivat saatekava kokku panna,” ütles ta.

* Nädalalõpulisas saab lugeda ka esimestest välistudengitest Narva kolledžis. Veebruarist juunini õpivad seal 15 välistudengit − Venemaalt, Ukrainast, Saksamaalt, Gruusiast, Kõrgõzstanist ja Usbekistanist. Nad läbivad semestri jagu aineid mitmekeelsest haridusest ja integratsioonist. Peale selle saavad nad sissejuhatuse eesti keelde ja kultuuri. Põhjarannik tegi intervjuu Usbekistanist pärit tulevase psühholoogi Rano Turakhujevaga. Suurest Taškendi linnast pärit naise sõnul on väike Narva linn tudengitele justkui loodud – nii kolledžihoones kui ka kogu linnas on kõik vajalik käe-jala ulatuses.