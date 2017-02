Samm nii õigluse kui majanduse turgutamise suunas

18. veebruar 2017

Rahva seas levinud üldine arvamus on, et Toompeal tehakse seaduseid ja otsuseid ainult endi kasuks ning rikaste jaoks.

Uus valitsus on selle arusaama kummutamiseks astunud rahvale lähemale ning üks oluline samm on väiksema sissetulekuga inimestele osa makstud tulumaksu tagastamine. Sõltuvalt eelmisel aastal teenitud sissetulekust ja töötatud kuude arvust on võimalik võita vähemalt ühe kuupalga suurune summa.

Tagasimakstava summa suurus sõltub ka sellest, kas taotlejale on rakendatud teisi maksuvabastusi, näiteks teise lapse maksuvaba tulu või vabastus koolituskuludelt, annetustelt või eluasemelaenu intressilt. Seetõttu võib tagasimakse summa olla individuaalselt erisugune. Maksimaalselt võidavad need, kelle brutopalk oli 480 eurot, ning sellisel juhul on tagasimakse suurus 709 eurot, seda eeldusel, et teisi maksuvabastusi ei ole kasutatud.

Raha tagasi saamiseks tuleb inimesel esitada maksu- ja tolliametile avaldus, mis on kättesaadav institutsiooni kodulehel või teenindusbüroodes üle Eesti. Taotlusi saab esitada 15. veebruarist 31. märtsini ning maikuus peab raha olema laekunud taotleja pangakontole.

Selle muudatuse idee taga ei ole siiski müüdi murdmine, millele esialgu pisut retooriliselt viitasin, vaid ratsionaalne ja praktiline vajadus. Need inimesed, kes teenivad vähem, kuid panustavad nagu kõrgepalgalisedki oma aega ja energiat, ei peaks olema koormatud makstavate maksudega, mis laekuvad riigikassasse ühiskondlike hüvede ja ümberjagamise tarbeks. Riigile on kasulikum, kui inimesed, kel madala palga juures on niigi keeruline toime tulla, saaksid ise katta kõige suurema vajadusega kitsaskohad, mitte teha seda SMS- või kiirlaenude abiga.

Kindel on see, et vabanev raha läheb otse tarbimisse ning seega majanduse elavnemisse. Meie majanduse jaoks on see oluliselt kasulikum kui jõukate inimeste pangakontol seisvad summad. Rääkimata inimestest endist, kellele on tagasimakstavad summad kriitilise tähtsusega kas mõne laenu tagastamiseks, remonttöö tegemiseks või lapse kooliskäimisega seotud kulude katmiseks.

See on küll väike samm ebavõrdsuse vähendamise suunas, kuid suur samm nende poole, kes tahavad tööd teha ning meie töökultuuri ja ühiskonda panustada.

Tulumaksuvabastus peaks andma pisutki leevendust finantsraskustele ning tooma motivatsiooni tööd teha. Järgmisel aastal viib valitsus ellu plaani kuni 1200eurose töötasu puhul 500 euro maksuvabastuse.