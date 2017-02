Põhjarannik, reedel 17. veebruaril

17. veebruar 2017

* Põhjarannik kirjutab esiküljel, et kaks aastat tagasi Estonia kaevanduses surma saanud kahe noore kaevuri lesed leiavad, et kaevandusettevõte on hukkunute peredesse suhtunud hoolimatult ja üleolevalt. Ettevõte väidab, et nad on teinud rohkemgi, kui pidanuks. Kollektiivleping ette, et tööõnnetuse tagajärjel hukkunud töötaja perekonnale maksab tööandja ühekordset toetust ühe aastapalga ulatuses. Ehk lepingu järgi peaks Enefit Kaevandused kummalegi perele maksma veidi üle 30 000 euro. Siiani on sellest makstud pool.

* Kümned Jõhvi kesklinna kontoriruumides toimetavad koristajad on pidanud viimastel nädalatel nägema kurja vaeva, et puhastada põrandaid kleepuvast sopast, mis tulenes kõnniteedele puistatud normidele mittevastavatest sõelmetest. Need olid ettenähtust tunduvalt suuremad ja määrdunud ainega, mis muutiski tänavasopa kleepuvaks. Jõhvi tänavaid hooldav osaühing N&V tunnistab viga, kuid kinnitab, et see juhtus kogemata.

* Illuka valla Puhatu küla 17aastane noormees Vane Vähk tegi eile südi sõidu Türgis toimuvatel noorte olümpiapäevadel, kui näitas suusasprindi eelsõidus päeva kolmandat aega. Võimalus heidelda medalite pärast luhtus aga veerandfinaalis, kus üks konkurent murdis ta suusakepi.