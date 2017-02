Põhjarannik neljapäeval, 16. veebruaril

* Põhjarannik kirjutab esiküljel, et vanad gaasitorud toovad päästjatele lisatööd. Selle aasta jooksul on päästjad käinud 32 väljakutsel otsimas gaasileket, mille põhjuseks on tihti nõukogudeaegsed ja amortiseerunud torustikud. Ainuüksi viimase nädala jooksul on päästjad käinud Kohtla-Järvel ja Jõhvis otsimas gaasilekkeid 12 korral.

* Üleeilsel rahvakoosolekul otsustasid Jõhvi korteriühistute esimehed esitada vaide vallavalitsuse korralduse kohta, millega kinnitati OÜ Ekovir taotlus tõsta vallas prügiveo hinda 75,9%. Tähelepanuväärne, et Jõhvi volikogus on võimul ärimees Nikolai Ossipenko poolt loodud valimisliit ja tema perekonnale kuulub nii prügiveofirma Ekovir kui Uikala prügila.

* Lüganuse vald, kes kaheteistkümnendal tunnil otsustas ühinemisprotsessist loobuda ning kellele valitsus teeb ettepaneku liituda Sonda valla ja Kiviõli linnaga, kavatseb taotleda erandit, viidates eelmiste valimiste eel toimunud liitumisele.

* Tänases Põhjarannikus on intervjuu Eesti laulu teises poolfinaalis osaleva Jõhvist pärit Inga Kaarega, kes seni on esinenud põhiliselt jazzipubides. Ta ütleb, et tema jaoks on looga “Make Love Not War”, mida ta esitab oma keeles, juba 20 parema laulu hulka pääsemine võit.