Mitusada head töökohta

16. veebruar 2017

Kas on sellel positiivset tulemust, kui kolida oluline osa riigiasutustest maakondadesse laiali?

Sellest kavast rääkis juba eelmine valitsus. See on olnud vastuseks kriitikale, et poliitikud ei tee mitte midagi, peatamaks elanike koondumist paari keskusesse, peamiselt pealinna, mis omakorda suurendab ääremaastumist, ning lumepalliefektina kaasneb see, et töökohti ei teki mitte juurde, vaid kaob, sest ka töökäsi jääb piirkondades vähemaks.

Kui vaadata valitsuse kava Ida-Virumaa nurga alt, siis võitlusest sisekaitseakadeemia kolimise poolt ja vastu on palju räägitud ja argumendid muutuvad kohati üsna küsitavateks.

Ent see on alles esimene võitlus. Ida-Virumaale on selle plaani kohaselt kavas kolida ka Riigi Kinnisvara aktsiaselts, registrite ja infosüsteemide keskus ning justiitsministeeriumi kohtute osakond (kõik Jõhvi). Narva on lisaks sisekaitseakadeemiale kavas tuua integratsiooni ja migratsiooni sihtasutus (MISA). Kõik need kolimised tähendaks umbes 400 töökohta, mis pole maakonna suurust silmas pidades küll palju, aga ka mitte vähe, arvestades, et need on üsna hästi tasustatud töökohad.

Selge see, et suur osa töötajatest pole nõus töökohaga kaasa kolima ja ilmselt tuleb enamik tööjõust leida kohapealt. Arvestades haldusreformi ja maavalitsuste kaotamise tagajärjel tekkivat tööjõu ülejääki eksametnike seas, pole ilmselt karta, et neid kohti mehitada ei suudeta. Samuti on uued kõrgepalgalised töökohad ehk stiimuliks siit pärit alles kõrghariduse omandanud noortele kodukanti tagasipöördumiseks.