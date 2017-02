Põhjarannik kolmapäeval, 15. veebruaril

15. veebruar 2017

* Tänane Põhjarannik kirjutab et Narva linnavalitsuses tutvustati sotsiaalkindlustusametist saadud statistilisi näitajaid, mille kohaselt diagnoositakse viimastel aastatel igas vanuses narvalastel üha rohkem terviseprobleeme, muu hulgas vaimse tervise häireid.

Narva haigla psühhiaatriaosakonna vanemarst ja riiklikult tunnustatud ekspert Valdur Püks rahustas, et hirmsat piirilinnas siiski toimumas ei ole. Tema sõnul kasvavad statistikanäitajad inimeste neurootiliste häirete ja depressiivsete seisundite tõttu.

“Inimene kurvastab nädal aega, talle pannakse diagnoos “neurootiline häire”, ja ongi kogu statistika.”

* Veel saab lugeda sellest, et veega täituv Viru kaevandus on Mäetaguse vallas Patmari talu kaevu vee ära rikkunud; kaevandaja veab perele joogivett ja kavatseb peatselt korraliku veevarustuse taastada.

“Eks ma sain ikka ise ka aru, et vesi pole päris korras: see lõhnas teistmoodi ja tohutult lupja tekkis sisse,” rääkis Patmari talu peremees Ain Rego.

* Ukrainlanna Iryna Mishchenko töötab Iidla Südameapteegis proviisorina, sest kodumaal teeniks ta sama tööd tehes kümme korda vähem.

“Mul elab vanaema Kohtla-Järvel. Tulin lootusega, et leian siin töökoha, aga sellega oli keerulisem, kui ma arvasin. Käisin läbi mitu apteegiketti. ”

Ta kinnitas, et proviisorite palgad on Eestis kümme korda kõrgemad kui Ukrainas, samas on tööpäevad lühemad ja toiduainete hindade vahe vaid kahekordne.