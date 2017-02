Metsis mängis pool aastat Illuka kooli ümbruses kodulindu

14. veebruar 2017

Kõik Illuka kooli lapsed teavad nüüd täpselt, milline metsis välja näeb − septembrist saati nähti teda mitu kuud iga päev kooli lähistel toimetamas.

“Viimasel ajal pole teda enam näha olnud, jaanuaris liikus rohkem vallamaja poole, kuu lõpus nähti teda veel surnuaial pohlapuhmi tuustimas,” rääkis Illuka kooli bioloogiaõpetaja Anneli Dietrich.

Juba sügisel märgati kooli pargis suurt musta lindu tammetõrudega maiustamas. Märgati ikka ja jälle, siin ja seal, nii et tegu polnud sugugi korraks läbi põiganud külalisega.

Peatselt nähti teda koolihoonete vahel jalutamas, roosipõõsastelt lehti näkitsemas ja lausa aknast sisse vaatamas.

Ajalooõpetaja Reet Ernits rääkis, et metsist akna taga näha oli tundide ajal päris tavaline: “Istus välimisel aknalaual ja vaatas sisse, vahel koputas isegi nokaga vastu klaasi − ju tundus talle, et ei saanud muidu piisavalt tähelepanu. Eriti meeldis talle algklasside hoone, võib-olla sellepärast, et seal on aknad madalamal.”

Julgest ja uudishimulikust metsisest sai koolielu osa. Lind lubas end üsna lähedalt uudistada ning poseeris enda pildistajatele hea meelega, võttis kooli tulijaid hommikul vastu ja saatis neid pärast tunde bussipeatusse.

“Meile tundus, et ta lausa nautis seda tähelepanu, keerutas ja sättis pildistajatele ühte ja teist külge ette,” naeris Dietrich.

Hirm kevade ees

Kuigi metsis käitus igati rahumeelselt, oskasid õpetajad igaks juhuks ette muretseda: mis saab kevade poole, kui neil lindudel pulmaaeg algab; kas ei või ta siis agressiivseks muutuda?

Anneli Dietrich suhtles mitu korda keskkonnaameti spetsialistidega.

“Alguses öeldi mulle sealt, et nad tulevad püüavad linnu kinni ja viivad metsa. Hiljem öeldi, et sellel pole mõtet − kui ta võtab kooli ümbrust oma territooriumina, tuleb ta nagunii siia tagasi. Arvati, et küllap ta enne kevadet ise ära lendab. Nii ilmselt läkski,” rääkis ta.

Dietrichi sõnul paistis, et metsis on kooli ümbruse tõesti oma territooriumiks kuulutanud − pargitud autode suunas olevat lind üsna ähvardavaid jookse teinud.

“Hoiatasime muidugi lapsi ka, et nad linnule liiga lähedale ei läheks,” märkis ta.

Kodumets võeti maha

Anneli Dietrich arvab teadvat, miks metsis kooli parki elama asus.

“Kohalikud inimesed rääkisid, et see lind on ilmselt Ohakverest pärit. Seal olevat ta kellegi koduõuel üsna igapäevane külaline olnud, käinud kasside ja koerte kaussidest toitu näppamas. Suvel tehti seal kandis lageraieid, ju ta siis kodust ilma jäi ja otsis endale uut elukohta.”

Kooliümbruse kasuks otsustama ajendasid metsist ilmselt ka maja juures toimetanud ehitusmehed, kes linnule süüa pakkusid. Saia, mida muidugi mingil juhul anda ei tohiks.

“Kui asjast teada saime, siis rääkisime meestele ja ehk nad rohkem ei andnud. Vaevalt metsis nüüd selle pärast meie juurest ära läks − ju tal ikka süda kiskus metsa poole,” rääkis Dietrich.

Tänu ligemale pool aastat kooli juures elanud metsisele teab nüüd viimane kui üks Illuka kooli õpilane ja õpetaja, milline see lind välja näeb, ning loomulikult räägiti tavapärasest rohkem ka tema käitumisest ja eluviisist.

“Meie kooli vapilind on öökull − pargis neid aeg-ajalt ikka pesitseb −, aga nüüd arutasime, et peaks öökulli äkki metsise vastu välja vahetama,” naeris Reet Ernits.