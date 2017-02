Mitte kas, vaid kuidas

14. veebruar 2017

Kolme võimuerakonna esindajatest moodustatud sisekaitseakadeemia Ida-Virumaale viimist arutava töörühma eilne esimene kokkusaamine selgeid tulemusi ei toonud. Põhjuseks, et Keskerakonna esindaja, haridusminister Mailis Reps ei jõudnud kokkulepitud ajaks kohale, kuna pidi riigikogus küsimustele vastama. Uus katse kirglikuks muutunud loos mingite otsusteni jõuda tehakse neljapäeval.

Kuigi kolimisvastaste hääled on tugevad, näib, et enam ei tohiks olla kahtlust selles, et vähemasti sisekaitseakadeemia uus õppekompleks, mis on mõeldud ligikaudu 700 kadetile, tehakse Pirita asemel siiski Narva. See sai kindlust juurde, kui sotside juhatus eelmisel nädalal seda plaani üksmeelselt toetas.

On ju viimasel ajal sellele plaanile vastuseisu kõige enam avaldanud siseministeerium, mille eesotsas on sots Andres Anvelt. Kui sotsid kinnitasid üle, et nad ei kavatse sellest ideest taganeda, ja sama meelt on ka Keskerakond, rääkimata IRList, mille liidrid on selle kolimise ühed põhilised poliitilised toetajad, siis jätaks nüüd sellest variandist taganemine kõigist kolmest erakonnast äärmiselt narri mulje.

Sisekaitseakadeemia toomine Ida-Virumaale ei pea olema kinnisidee ega eesmärk omaette. See on palju aastaid kaalutud tegu selleks, et aidata Ida-Virumaa arengule värsket hoogu anda. Praegu on aeg murda pead mitte niivõrd selle üle, kas, kuivõrd pigem, kuidas, et sellest sugugi mitte lihtsast sammust võimalikult palju tulu tõuseks.