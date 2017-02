Kelly Sildaru jättis mehed selja taha

14. veebruar 2017

Pühapäeval Kiviõlis toimunud Eesti pargisõidu meistrivõistluste tõeline liider Kelly Sildaru võistles meeste konkurentsis ja tegi kaasvõistlejatele pika puuga ära, kuid meesteklassi meistritiitlit talle siiski ei antud.

“Meil on siin hindamas kolm kohtunikku, kellele kõige rohkem meeldib, kui neid millegi uuega üllatatakse. Proovige, mägi on lai,” kutsus pühapäeval võistluste informaator freestyle´i suusatajaid üles tegema erakordseid etteasteid. Võistlus käis aga pigem ettearvatud rada: just kahekordseks X-mängude võitjaks tõusnud Kelly Sildaru oli mäel parim.

Noorteklassis pjedestaalil

Ehkki Kelly tegi kogu võistluse parima sõidu, kogudes üle viie punkti rohkem kui teiseks tulnud Mihkel Ustav, ei olnud tüdrukul pjedestaalile asja. Kuna Sildaru oli ainus registreerunud freestyle´i suusatajast naine, naisteklassi võistlust ei toimunud. Erandina sai ta võistluse väljaspool arvestust kaasa teha.

Samuti erandiga tegi täiskasvanute klassis kaasa alles 10aastane Henry Sildaru, kes tuli üldarvestuses kolmandaks ja meesteklassis teiseks. “Kuna siin oli erandi tegemine meie otsustada, siis tegime ettepaneku, et Henry võiks meesteklassis võistelda, ja suusaliit selle ka kinnitas,” selgitas Kiviõli seiklusturismi keskuse juht Janek Maar, kuidas alles 10aastane poiss Eesti meeste meistrivõistlustel teiseks tuli.

Esikoht ja Eesti meistritiitel läks meeste klassis Mihkel Ustavile.

Viimaseid päevi 14aastane Kelly Sildaru tegi kaasa ka noorteklassi võistluse ja selle võitmise eest pääses tüdruk ka pjedestaalile. “Kõik väiksed tüdrukud, kes selles klassis võistlevad, olid väga elevil, et nad suure staariga ühel pjedestaalil olid,” muigas Maar.

Noorteklassi võit aga Eesti meistritiitlit kaasa ei toonud. Selleks tuleb osa võtta noortesarjast. Ehkki Kellyt näeb võistlemas juba nädala lõpus Otepääl, pole seal tegemist siiski noorteklassi, vaid Big Air´i võistlusega.

Sõit sõpradega

Kelly Sildaru ise tunnistas, et ei võtnud Eesti pargisõidu meistrivõistlusi kui suurt võistlust, vaid pigem mõnusat kulgemist koos sõpradega.

Võistlushüppeid mõjutas ka see, et võistlus toimus keskmise raskusega liinil, ja ehkki seal olid hüpped tehtud tavalisest suuremaks, tähendanuks profiliin siiski uhkemat vaatemängu.

Profiliini tegemist segas aga kehv talv. Sisuliselt saadi pargi tarbeks lund tootma hakata alles nädal enne võistlust. Keskmise raskusastmega liin on aga oluline just lumelauavõistlust silmas pidades, sest sealsetest harrastajatest suur osa sõidab just keskmise raskusastmega pargis. “Aga selgelt ka meeste lumelauavõistlus oleks olnud raskemal liinil vaatemängulisem,” tõdes Maar.

Pargi tootmist alustati alles paar päeva enne võistlust. Kui varasematel aastatel on pargi püsti pannud lätlased, siis sel aastal tegi pargi valmis seikluskeskus ise paari lätlase ja mõne Eesti tipplumelauduri näpunäidete järgi.

Parim, mis Eestis on

Kelly Sildaru jäi mäega igati rahule. “Kuna Eestis mägesid pole, tuleb rahul olla,” tõdes ta.

Sildarude pere on pikalt lootnud, et Kiviõli mägi teeb valmis ka oma renni, mis esialgu oli planeeritud ning mille põhi on pinnasega kujundatud. Eestimaa nigelaks jäänud talvede ja half-pipe´i raja suure lumevajaduse tõttu pole seda aga veel kordagi kasutusse võetud. Kevadel plaanitakse rajapõhi hoopis siledaks lükata, et olemasolevaid laskumisnõlvu laiendada.

Küll lubab keskus, et kui lund ja külma sel hooajal jätkub, tehakse pargi profiliinile vähemalt üks suur hüpe ning peetakse maha kohalik Big Air´i hüppevõistlus. Tõenäoliselt peetakse veel teisigi kohaliku tähtsusega võistlusi, kuid suuremaid jõukatsumisi sel aastal enam plaanitud pole.

Kevadel hakkab keskus tegema ehitustöid, et parandada teenuste valikut nii talvel kui suvel.