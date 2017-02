Põhjarannik teisipäeval, 14. veebruaril

14. veebruar 2017

* Tänane Põhjarannik pühendab palju ruumi erinevat sorti suusatamisele. On ka põhjust, sest pühapäeval näitas Kiviõli mäel osavaid trikke Kelly Sildaru, kes teenis kohtunikelt paremaid hindeid, kui ükski teine sel päeval võistelnud meesportlane. Laupäeval õnnestus Pannjärvel aga sõita Eesti esimene suusamaraton, kuna Ida-Viru korraldajad suutsid kokku saada tervelt 10 km pikkuse ringi. Platsis oli ligemale 600 suusatajat, teiste seas ka omaaegsed Vasaloppeti maratoni kangelased Uno Leist ja Raul Olle, kes näitasid, et on aastatele vaatamata mõlemad endiselt teravas vormis. Uisusammu Eestisse maaletooja, praegu 64aastane Uno Leist, tegi Alutaguse maratonil esimese võistluse 30 aastase pausi järel ja võttis kohe ka võidu – 10 km rajal.

* Ida-Viru kinnisvaraturg pole tõusule pööranud. Mullu langes Ida-Virumaal aasta varasemaga võrreldes nii kinnisvaratehingute arv kui ka väärtus. Korteritega toimunud ostu-müügitehingute keskmine hind oli Ida-Virumaal 255 eurot ruutmeeter (2015. aastal 275 eurot ruutmeeter). Ida-Viru linnades oli korterite ruutmeetri hind järgmine: Narva-Jõesuus 694, Narvas 444, Jõhvis 274, Sillamäel 267, Kohtla-Järvel 90 ja Kiviõlis 44 eurot.

* Kohtla-Järvel on pärast aastaid kestnud hoovõttu alanud peatänaval asuva 9korruselise endise ühiselamuhoone lammutamine, mis on juba ammu muutunud tondilossiks.

* Toomas Eduri balletiõhtul Jõhvis üles astunud solistid julgustavad lastevanemaid saatma oma lapsi Tallinna balletikooli. Estonia üks tuntumaid tantsijaid Sergie Upkin tõdeb, et balletikoolist saadakse kaasa tugev distsipliiniharjumus, mis tuleb kasuks ükskõik mis elualal.