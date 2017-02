Maavalitsus kontrollib Narva-Jõesuu volikogu otsuste seaduslikkust

13. veebruar 2017

Praegune kaksikvõim Narva-Jõesuu linnavolikogus võib säilida vaid seni, kuni toimub järgmine istung ja jõutakse linnale tõeliselt oluliste küsimuste arutamiseni. Siiani aga on kaks volikogu esimeest suutnud omavahel ära jagada vaid istungisaalis laual oleva puidust haamri.

“Ma ütlesin talle, et võta haamer,” rääkis Põhjarannikule üks Narva-Jõesuu linnavolikogu esimees Inge Muškina, kuidas kolmapäeval valitud teine esimees Kalle Kekki talt asju üle võtma tuli. “Ta nõudis mult allkirja haamri üleandmise kohta, kuid mina seda haamrit allkirja vastu ei võtnud ja allkirja vastu ma seda väljastada ei kavatse.”

Kabineti pärast kahel esimehel sõdida õnneks ei tule, kuna kabinette linnavolikogul üldse polegi, on ainult üks kõigile avatud istungisaal.

Vaid poolteist kuud tagasi esimeheks valitud Inge Muškina peab end endiselt volikogu juhiks, ehkki teda usaldavad 13 liikmest vaid kuus, st vähemus. Tuletame meelde, et möödunud kolmapäeval avaldasid fraktsiooni Meie kuuluvad seitse volikogu liiget mitteametlikult toimunud istungil Muškinale umbusaldust ja hääletasid üksmeelselt uue juhi − Kalle Kekki poolt.

Kes kuurortlinna valitseb?

Vastuse sellele küsimusele annab volikogu järgmine istung. Muškina on selle kokku kutsunud 21. ja Kekki 22. veebruariks. 21. kuupäeval toimuvale istungile seitse opositsionääri ilmselt ei ilmu, mis tähendab, et ülejäänud kuus volikogu liiget lähevad laiali midagi saavutamata.

Mida peaks säärasesse keerulisse olukorda sattunud volikogu juht tegema?

“Ei oska esialgu öelda…” tunnistas Inge Muškina ausalt.

Tõsi küll, eile ei olnud ta enam kindel, et kutsub istungi kokku just 21. veebruaril, vaid tuletas meelde, et istungi kuupäev ja päevakord tehakse teatavaks neli päeva varem, seega aega suhete parandamiseks veel on.

“Selliseid küsimusi ei tohi kunagi lahendada jõu positsioonilt. Oleks parem, kui me istuks maha ja jõuaks kokkuleppele, kuid Kalle Kekki ei taha rääkida,” tõdes Muškina.

Mis puudutab volikogu ja linnavalitsuse omavahelist koostööd, siis selles on Muškina sõnul esialgu kõik endine: projekte antakse üle ja saadikukomisjonid arutavad neid.

“Muidugi nad [linnavalitsuse töötajad] närveerivad ning muretsevad − ja ma saan neist aru −, sest see on segane ja šokeeriv olukord. Midagi head selles pole,” lausus Muškina.

Kalle Kekki teatas Põhjarannikule kahetsusega, et linnapea Maksim Iljin vallandas möödunud neljapäeval usalduse kaotamise tõttu linnamajanduse spetsialisti − väidetavalt opositsiooniga koostöö tegemise eest. Kommentaari selle kohta linnapealt endalt esialgu saada ei ole õnnestunud.

Maavanem püüab selgusele jõuda

End volikogu esimeheks pidav Kalle Kekki märkis, et Inge Muškinal on kolm päeva aega, et kolmapäeval vastu võetud umbusaldamise otsus maakondlikus valimiskomisjonis edasi kaevata. Muškina aga ütles, et ei kavatse midagi edasi kaebama hakata.

“Las ta [Kalle Kekki] läheb ise kohtusse ja tõestab, mina aga ei taha midagi edasi kaevata ega hakkagi seda tegema.”

Maasekretär Eve East ütles Põhjarannikule, et maavalitsusse saabus eile tõepoolest info Narva-Jõesuu linnavolikogus Kalle Kekki juhtimisel vastu võetud otsuste kohta.

“Praegu oleme arvamusel, et see on ebaseaduslik,” kommenteeris East. “Seepärast kehtestame maavanema järelevalve, et kontrollida nende otsuste seaduslikkust. Ja kui me oleme juba kõik dokumendid kätte saanud, siis võin ma sel teemal täpsemalt rääkida.”