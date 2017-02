Põhjarannik laupäeval, 11. veebruaril

11. veebruar 2017

* Tänane Põhjarannik kirjutab pentsikust olukorrast Narva-Jõesuu volikogus, kus on praegu kaks esimeest. Ent praegune kaksikvõim Narva-Jõesuu linnavolikogus võib säilida vaid seni, kuni toimub järgmine istung ja jõutakse linnale tõeliselt oluliste küsimuste arutamiseni. Siiani aga on kaks volikogu esimeest suutnud omavahel ära jagada vaid istungisaalis laual oleva puidust haamri.

“Ma ütlesin talle, et võta haamer,” rääkis Põhjarannikule üks Narva-Jõesuu linnavolikogu esimees Inge Muškina, kuidas kolmapäeval valitud teine esimees Kalle Kekki talt asju üle võtma tuli. “Ta nõudis mult allkirja haamri üleandmise kohta, kuid mina seda haamrit allkirja vastu ei võtnud ja allkirja vastu ma seda väljastada ei kavatse.”

* Veel saab lugeda sellest, kuidas sel nädalal ajutiselt kooli, kodu ning keelekeskkonda vahetanud Narva ja Tartu noored on kogemuse ning keelepraktika võrra rikkamad.

* Jätkub ka haldusreformi teema lahkamine ja see, kuidas Ida-Virumaa keskregiooni šokeeris valitsuse otsus liita 8 valda jättes nende keskel Jõhvi omaette. Nüüd väidab Jõhvi volikogu esimees Teet Enok, et ei välista Jõhvi liitumist selle hiigelvallaga.

* Saab lugeda ka pikka intervjuud sisekaitseakadeemia rektori Katri Raikiga, kes räägib sellest, mida ta arvab plaanist kolida tema juhitav õppeasutus Tallinnast Narva. “Mina näen põhihäda selles, et sisekaitseakadeemia kolimine on muutunud kinnisideeks. Või ilusamini öeldes laulurefrääniks “Sisekaitseakadeemia tuleb viia Narva”,”sõnab Raik.