Reformierakond seekord põõsasse passima ei jää

11. veebruar 2017

Kui 2013. aasta kohalikel valimistel andis Reformierakond Ida-Virumaa linnades konkurentidele loobumisvõidu, siis sel sügisel lubatakse anda lahing ja oma nimekirjadega välja tulla.

Eelmisel reedel Jõhvis Virumaa erakonnakaaslastega plaane pidanud värske Reformierakonna esimees Hanno Pevkur ütles Põhjarannikule, et eesmärk on panna igas omavalitsuses välja erakonna nimekiri. “Kas me selleni ka jõuame, sõltub meie kohalikest liidritest ja sellest, kui palju suudame kaasata uusi inimesi,” sõnas ta, lisades, et Ida-Viru suuremates linnades Narvas, Sillamäel ja Kohtla-Järvel, aga ka maakonnakeskuses Jõhvis tahab erakond igal juhul oma lipu all välja tulla.

Alternatiiv Keskerakonnale

Ida-Viru linnades on Pevkuri sõnul Reformierakonna peamine roll pakkuda valijatele alternatiivi väga pikalt võimul olnud Keskerakonnale. “Alternatiiv seisneb eelkõige avatud linnavalitsemises. Usun, et nii Narva kui Kohtla-Järve elanik tahab teada, kuhu tema raha läheb. Kui internetist saaks võimalikult üksikasjalikult jälgida linna raha kulutamist, siis oleks ka vähem korruptsiooni ja muud susserdamist. Ei oleks üksikute ettevõtete põhjendamatut eelistamist ja nii jääks rohkem raha üle oma elanikele paremate avalike teenuste osutamiseks,” märkis ta.

Pevkuri sõnul ei loo ta illusioone, et Reformierakonnal õnnestuks kõigis Ida-Viru omavalitsustes kohalikud valimised võita. “Hea tulemus oleks see, kui saaksime osas valdades ja linnades võimule tulla,” ütles ta.

Suurimat edu on Pevkuri hinnangul Reformierakonnal Ida-Virumaal põhjust loota moodustuvas Alutaguse vallas. Sinna kuuluma hakkav Iisaku vald on näiteks praegugi üks väheseid omavalitsusi maakonnas, kus Reformierakond on võimul.

Tardunest äratamine

Samas arvestab ta, et ka maakonnakeskuses Jõhvis võiks Reformierakond endise vallavanema Aivar Surva eestvedamisel teha läbi aegade parima tulemuse. “Mulle tundub, et pärast seda, kui meie vallavanem Jõhvis ametist minema aeti, on aeg natuke seisma jäänud. Kui ka suuremale osale jõhvilastest nõnda näib, siis on meil päris head võimalused,” arvas ta.

Aivar Surva ütles, et püüab reformierakondlasi ühte nimekirja koondada, kuid tõdes samas, et nii mitmedki neist pooldavad parema tulemuse huvides ikkagi valimisliidus kandideerimist. 2009. aasta kohalikel valimistel oli Reformierakond Jõhvis lõhki. Tuntumad neist eesotsas Niina Neglasoniga läksid Tauno Võhmari valimisliitu ja saavutasid edu. Samas kui Reformierakonna nimekiri ei suutnud ületada isegi valimiskünnist.

Samas tõdes Surva, et Reformierakonna äratamine pikaajalisest tardunest Ida-Virumaal ei ole olnud sugugi lihtne. “Jõhviski on ligemale sada liiget, aga aktiivsed on neist vähesed. Samas on meil ideid, kuidas Jõhvit juhtida paremini kui praegu. Tuleb pingutada ja võidelda selle nimel, et Jõhvi areneks ega satuks praegusest veelgi rohkem Kohtla-Järve juhtide mõju alla,” sõnas ta.

Hanno Pevkuri sõnul tulevad enamikus omavalitsustes nimekirja etteotsa erakonna piirkondlikud juhid. Kandideerimisplaane peab ka partei maakonnaorganisatsiooni esimees, riigikogu liige Deniss Boroditš. “Ilmselt Narvas või Jõhvis,” selgitas ta oma võimalikke valikuid, kus valimistulle minna.

Pikk nimekiri Kohtla-Järvel

Kohtla-Järvel paneb valimisnimekirja kokku abilinnapea arengu küsimustes Vitali Borodin, kel on valge varesena juba mitu aastat võimaldatud töötada üdini keskerakondlikus linnavalitsuses.

Borodin sõnas, et tema eesmärk on saada kokku ligikaudu 40-liikmeline nimekiri. Praeguseks on oma nõusoleku andnud juba 25 inimest, ent neist ühegi nime pole Borodin nõus avaldama. “See on praegu veel saladus,” sõnas ta.

Samas lisas ta, et Kohtla-Järve võimude poolt pole ta siiani tajunud mingit vastuseisu, et ta valimisteks konkureerivat jõudu moodustab.