Jõhvi hääbumine?

10. veebruar 2017

Eile teatavaks tehtud vabariigi valitsuse haldusreformi puudutav otsus tuli paljudele Ida-Viru keskregiooni omavalitsustele külma dušina. Sellist lahendust ei oodanud maakonna lõunapoolsed vallad, kes peavad absurdseks seda, et Tudulinnast ja Kohtla-Nõmmest saab üks vald, Kohtla vald saab ühisosaks Alajõega ning Jõhvi, mis on keskuseks vähemalt viiele liidetavale vallale, jääb sisuliselt hiigelvallasiseseks omaette enklaaviks. Absurdi tipuks hakkab ilmselt uue valla juhtimine toimuma aga Jõhvi linnast, kus siis hakkaks asuma kaks vallavalitsust.

Osa omavalitsusi on juba praegu seda meelt, et selline otsus tuleb vaidlustada kas või kohtus. Aga saame näha, enne peavad omavalitsused valitsusele esitama oma argumendid, miks selline variant ei sobi.

Kuna peaaegu kõikides muudes lahendustes oli valitsus nõus haldusreformi komisjoni ettepanekutega, välja arvatud keskregioon, paistab see lahendus paljuski olevat poliitilise mõjutustegevuse tagajärg. Teame ju, et haldusreformi vastutusala on minister Mihhail Korbi käes, kelle isa Valeri Korb on viimased 20 aastat sisuliselt valitsenud Kohtla-Järve linna. Selle tulemused on praegu kõigile näha. Ja on teada ka, et Valeri Korbi hea sõber, kohalik oligarh Nikolai Ossipenko, oli Jõhvi Toila, Kohtla ja Kohtla-Nõmmega liitumise vastu − sest see seadnuks ohtu järgmised valimistulemused talle positiivses suunas. Kui läheb nii, nagu valitsus ette pani, on tulemuseks Jõhvi kui piirkonnakeskuse hääbumine ja hilisem kohtlajärvestumine. Regioonikeskus kolib aga tõenäoliselt Narva. Selleks on juba praegu palju märke.