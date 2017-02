Punamütsikese lugu jätkub: direktor süüdistab volikogu asejuhti tagakiusamises

10. veebruar 2017

Läinud sügisel Narva ainsas eestikeelses lasteaias Punamütsike lahvatanud vastasseis sai sel nädalal jätku, kui lasteaia direktor Tatjana Korelina süüdistas Narva volikogu aseesimeest Heli Adamovitšit enda tagakiusamises ning katsetes teda kohalt kangutada.

“Mitu kuud ei tahtnud ma avalikustada Teie tegevust, mis on suunatud minu lasteaia Punamütsike direktoriks määramise vastu./…/ Kuid nüüd, kui Teie “Narva eestlaste” grupp saavutas minu vastu kriminaalasja avamise (tühisel ajendil), taipasin, et minu vaikimist hindate Te kui alandlikkust,” kirjutas Korelina teisipäeval Adamovitšile adresseeritud kirjas.

Süüdistab ähvardamises

Korelina teatas Adamovitšile, et “linnavolikogu aseesimehena ja Narvas võimutseva Keskerakonna liikmena veensite Te korduvalt mind isiklikult, et eesti lasteaeda peab juhtima ainult eestlane”.

Samas süüdistab lasteaia direktor volikogu aseesimeest varjatud ähvardamises ning toob ära terve hulga tsitaate, mis Adamovitš Korelinale väidetavalt öelnud on. Muu hulgas olevat need sisaldanud väiteid, et lastevanemate pahameel võib Korelinale halbu tagajärgi tuua ning teda ootavat eri võimutasanditelt kõiksugu kirjad. Autor avaldab ka veendumust, et piketi, millega võeti Korelinat mullu esimesel tööpäeval vastu lasteaia juures, olid korraldanud Adamovitš ning samuti direktori kohale kandideerinud Angelika Soomets.

“Aga seejärel, nüüd juba 3,5 kuu jooksul olen ma saanud kultuuriosakonnast suurel hulgal kunstlikult loodud kaebusi./…/Olen absoluutselt veendunud, et linnavolikogu liikme ja aseesimehena, omades teatavat võimu kultuuriosakonna üle, Te viite ellu oma ähvardused, s.o. leidmaks põhjusi minu vallandamiseks,” seisab Korelina kirjas.

Direktor on veendunud, et alustatud kriminaalasi lõpetatakse, kuna keegi pole kellelegi kahju tekitanud ega keegi kasu saanud. “Kuid minu obstruktsiooni [töötakistus − E.K.] korraldajatele, s.o. Teile, ei ole see oluline: Teile ja A. Soometsale on oluline esitada halduskohtusse kuhi pabereid selle kohta, millist vääritut kandidaati eelistas linna konkursikomisjon,” teatas Korelina.

Direktor avaldab kirja lõpus lootust, et pärast seda kui lasteaia paarkümmend töötajat on politseis ütlusi andmas käinud ja selgub, et direktori koha vabastamine ei õnnestu, lastakse lasteaial rahulikult töötada.

“Olen veendunud, et minu integreerumine Eesti ühiskonda, kaasaaegsesse Eestisse (kus ma sündisin, olen elanud peaaegu 47 aastat, õppisin ära oma riigi keele ja töötan palju aastaid koolieelsete lasteasutuste juhina) on ammu toimunud. Aga Teie, minu arvates, kaugenete kuhugi meie õigus- ja kodanikuühiskonna integreerumispoliitikast,” lõpetab Korelina oma kirja volikogu aseesimehele.

Korelina ütles Põhjarannikule, et kirjutas kirja Adamovitšile, kuna soovib, et see lõpetaks tema tagakiusamise. “Ta kasutab ju häbematult oma ametikohta ja kiusab mind taga!,” sõnas ta

Adamovitš: see on vale!

Heli Adamovitš ütles eile Põhjarannikule, et ta on sellise kirja olemasolust kuulnud, kuid pole lugenud ega kavatsegi seda teha. “Ma olen soliidses eas daam ja mul tõuseb vererõhk, kui ma sellist valet loen, ja ma ei taha oma tervist rikkuda. Vähemalt otsustades selle järgi, mis ma teistelt selle kirja sisu kohta kuulnud olen, on see valet täis,” sõnas Adamovitš, kes oli ajutiselt 9 kuud Punamütsikese lasteaia direktori kohusetäitja, kuid põhitöökohal juhib Narva eliitlasteaiaks peetavat Päikest.

Adamovitš ütles, et ta pole kunagi öelnud, et eesti lasteaeda peab juhtima eestlane, küll aga ta on heitnud Korelinale ette, et tema ajal on vene emakeelega lapsed pandud ühte rühma eesti emakeelega lastega. “Tuleb arvestada, et Narvas on eesti vanematel see ainus võimalus panna oma laps eestikeelsesse lasteaeda ning nad ootavad, et lapse eesti keel areneks seal niivõrd, et laps saaks tulevikus ka koolis edukalt hakkama,” sõnas Adamovitš ja lisas, et praegusel juhul pole tähtis, mis rahvusest on asutuse juht. “Olgu või inglane, peaasi, et tal on kindlad põhimõtted,” lausus ta.

Möödunud sügisel alustas mitukümmend Punamütsikeses käiva lapse vanemat protestiaktsiooni Tatjana Korelina vastu, kelle linn tunnistas direktori konkursi võitjaks. Vanemad nõudsid, et otsus tühistataks ning ametisse pandaks samal konkursil osalenud Angelika Soomets. Linn siiski keeldus ning Soomets pöördus halduskohtusse, et see direktori konkursi tulemuse tühistaks.