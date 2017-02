Põhjarannik neljapäeval, 9. veebruaril

9. veebruar 2017

* Tänase põhjaranniku esiküljelt saab lugeda, kuidas läinud sügisel Narva ainsas eestikeelses lasteaias Punamütsike lahvatanud vastasseis sai sel nädalal jätku, kui lasteaia direktor Tatjana Korelina süüdistas Narva volikogu aseesimeest Heli Adamovitšit enda tagakiusamises ning katsetes teda kohalt kangutada.

“Mitu kuud ei tahtnud ma avalikustada Teie tegevust, mis on suunatud minu lasteaia Punamütsike direktoriks määramise vastu./…/ Kuid nüüd, kui Teie “Narva eestlaste” grupp saavutas minu vastu kriminaalasja avamise (tühisel ajendil), taipasin, et minu vaikimist hindate Te kui alandlikkust,” kirjutas Korelina teisipäeval Adamovitšile adresseeritud kirjas.

Heli Adamovitš ütles eile Põhjarannikule, et ta on sellise kirja olemasolust kuulnud, kuid pole lugenud ega kavatsegi seda teha. “Ma olen soliidses eas daam ja mul tõuseb vererõhk, kui ma sellist valet loen, ja ma ei taha oma tervist rikkuda.

* Justiitsministri nõunik Madis Kübar kaitseb arvamusküljel sisekaitseakadeemia Narva kolimise ideed. Tema sõnul on tihti diskussioonis opereeritud ei tea kust võetud hirmutavate arvudega, mille kohaselt olevat akadeemia kolimine ebamõistlikult kallis. “Tegelikult ei ole Narva kolimine oluliselt kallim kui Tallinna jäämine. Õppehoone, mille ehitamist vahepeal Tallinna plaaniti, maksab Narvas kõigi eelduste kohaselt sama palju.”

* Kohtla-Järve Järve linnaosa õhu-uuringust selgus, et linnas sageli leviva väävlihaisu kõige suuremad allikad on VKG poolkoksimägi ja suletud poolkoksimäed ning alles kolmandana tööstusettevõtted.

“Teame nüüd, et lõhnahäiringu taga ei ole kellegi õigusrikkumised ja harjumuseks saanud VKG süüdistamine on ebaõiglane,” ütles keskkonnainspektsiooni Ida-Virumaa büroo juhataja Aivar Lainjärv.

* Saab lugeda sellestki, kuidas Narva-Jõesuu senine volikogu opositsioon, saavutades nüüd napi enamuse, kutsus volikogu esimeheta kokku istungi, tagandas esimehe ja valis uue. Mõnede arvates on nüüd Narva-Jõesuus kaks volikogu esimeest, sest ühtede arvates oli volikogu istung õigustühine, teiste arvates jällegi mitte.