Abiks ikka

8. veebruar 2017

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri Urve Palo ammune unistus rajada üle Eesti uusi üürimaju saab tõenäoliselt valitsuselt nii rohelise tule kui ka priske rahakoti.

Vajadus uute elamispindade järele võib esmapilgul tunduda pentsik Ida-Viru linnades, kus elamispinda on üle, mitte puudu. Probleem on selles, et liigseks jäänud korterid asuvad sageli hääbuvates majades ja nende ühe kaupa renoveerimine ei muuda elukeskkonda tervikuna paremaks. Seetõttu on tõenäoline, et ka Ida-Viru omavalitsused peavad vajalikuks uutesse elamispindadesse investeerida ja selleks riigilt toetust küsida.

Nõudlus kvaliteetsete üüripindade järele kasvab, kui valitsus viib täide oma lubaduse kolida pealinnast välja tuhat riigiametnikku. Kindlasti ei jää ka Ida-Virumaa tühjade pihkudega. Integratsiooni ja migratsiooni sihtasutuse Meie Inimesed kolimine Narva on juba välja hõigatud. Võimalik on mitu korda suurema personaliga sisekaitseakadeemia ületoomine Narva.

Hea palgaga spetsialistid eelistaksid tõenäoliselt elada nüüdisaegses üürielamus, mitte rentida või osta korterit päevinäinud hruštšovkas. See võtaks ka ühe kolimisevastase argumendi vähemaks.

Võluvits üürimajade programm loomulikult ei ole ja olemasolevate probleemsete kortermajade muresid see ei lahenda. Aga uus kinnisvara tooks uut hingamist ka Ida-Virumaale, kus arendajad pole ammu võtnud riski uusi kortermaju ehitada. Kui kuurortlinn Narva-Jõesuu erandina välja arvata.