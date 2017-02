Põhjarannik kolmapäeval, 8. veebruaril

8. veebruar 2017

* Haridus- ja teadusminister Mailis Reps käis eile nii Kohtla-Järvel kui ka Narvas kohtades, kuhu on kavas rajada riigigümnaasium. Põhjarannikust saab lugeda ka ministri selgitusi segadusi külvanud uue valitsuse lubadustele teha vene koolidele eesti keele õppes erandeid.

* Põhjaranniku peatoimetaja Erik Gamzejev leiab oma kommentaarist, et olukord, kus Eesti mõistes niivõrd suur linn nagu Kohtla-Järve loovutab riigile 31 mitte kellelegi vajalikku korterit, illustreerib ühel ajal nii kohalikku haldussuutmatust kui ka riigi regionaalpoliitika läbikukkumist.

* Lehest saab lugeda ka sellest, et eile avati Vaivara vallas Sinimäel Eesti Energia ja keskkonnainvesteeringute keskuse koostöös valminud välisõhu püsiseirejaam, mis koos Sillamäe seirejaamaga võimaldab edaspidi täpsemalt otsustada, kust sillamäelasi häirivad haisud pärit on.

“Kui Sinimäe jaam ühegi haisu tekitava aine sisalduse tuntavat tõusu ei näita, aga Sillamäe jaama andmetes on muutused, siis on selge, et seekord ei saa näpuga Auvere õlitehaste poole näidata, vaid põhjust tuleb otsida Sillamäe sadamast − ja vastupidi,” ütles keskkonnaministeeriumi välisõhu osakonna juhataja Heidi Koger.

* Lugeda saab ka intervjuud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri Urve Paloga, kus ta räägib riigi kavatsusest eraldada raha väljapoole Tartut ja Tallinna uute korterelamute ehitamiseks, mis peaks piirkonnas elamiseks atraktiivsemaks muuta. Alustada tahetakse Ida-Virumaalt. “Loodan, et programm saab valitsuse heakskiidu − siis avaneb omavalitsustel võimalus hakata toetust taotlema. Riik ise ei ehita ühtegi elamut, küll aga loob programmi, kust omavalitsused saavad abi küsida.”

* Veel on juttu sellest, et pühapäeval ilmus Soome rahvusringhäälingu YLE kodulehel pealkirja “Eestivenelased elavad eraldi, kuid Eestis on ikkagi kodumaa” all Marjo Näkki pikk ja hoogne reportaaž imede linnast Kohtla-Järvest.

“Eestis on linnu, kus saab elada kogu elu, rääkimata sõnagi eesti keeles. Kaevurilinna Kohtla-Järvet ümbritseb Ida-Virumaa, mida peetakse järgmiseks Krimmiks. Separatistide asemel kõnnivad tänaval tavalised inimesed,” algab reportaaž.