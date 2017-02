Aasta 2016 − negatiivne kogemus Jõhvile

7. veebruar 2017

Ütleme siis kohe välja, et üheski Jõhvi volikogus pole toimunud nii palju ülehüppamisi, äraostmisi, ootamatuid pooltevahetusi ja valijate petmist kui 2013. aasta koosseisus. Võib-olla jäi mõni sünonüüm ka ära märkimata, kuid sisuliselt oli ikkagi alati tegemist reetmisega, mis jääb meelde, ei unune ja jätab jälje.

Kogenud poliitik mõtleb enne põhjalikult, kui annab allkirja koalitsioonilepingule. See on nagu sõna andmine järgnevaks perioodiks, mida ei saa niisama lihtsalt murda või tagasi võtta ja mis kindlasti ei saa enam hiljem olla kauplemisobjektiks. Kuidas suhtuda inimesse, kes kergel käel sõna murrab? Nimelt kaotab ühiskondlikus elus osalev poliitik sellise sammuga vältimatult nii suurema osa enda usaldusväärsusest kui ka korralikkusest.

On küllaltki levinud arusaam, et sellistega luurele ei minda, kusjuures tihti ei ulatata enam ka terekätt. Polegi tähtis, kas sind ähvardati, hirmutati või peibutati seoses töökohaga, tegid sa selle saatusliku sammu kas rumalusest, teadmatuses, ajutises ebakindluses, meeltesegaduses, tänutäheks või kättemaksuks, otsisid sa väljapääsu finantskitsikusest või leidsid, et sinusuguseid ei hinnata vääriliselt, ja tegid panuse kollektiivsele vastutamatusele. Vastaspoolele ennast pakkudes ehk maha müües olete te valiku teinud ning valimisliidu Jõhvi Heaks ja sotside valija selle sammuga igal juhul reetnud!

Ka fraktsiooni nime muutes on naiivne loota valija “haugi mälule”, sest suur osa neist pole kindlasti unustanud, millise erakonna, valimisliidu või poliitika poolt nad valimistel hääletasid. Nähes uut võimukoalitsiooni Jõhvi senist laitmatut mainet hävitamas, on valijal raske mõista ülehüppaja sündroomi või geeni käes vaevlejate aeg-ajalt ilmuvaid postitusi internetis ja esinemisi meedias, kus pooltevahetajad avalikkust eksitades moka otsast kinnitavad, et nad kõik esindavad volikogus endiselt oma (?) valijaid! Tule taevas appi! Keda küll ja kuidas on see võimalik?

Äraandjate poolt oleks aus teatada, et kuna nüüd juhitakse Jõhvi valda ühel meelel koos endiste oponentidega, siis esindatakse volikogus ka hoopis teisi valijaid. Ikka neid, kes järjekindlalt on valimistel panustanud vastasleerile, kes omakorda lähtub kõigile teada äriühingute huvidest ja saab innustust naaberlinna “headest kavatsustest”, mis lahtiseletatult tähendab ühendamist Kohtla-Järvega.

Põhjaranniku lugejale võiks meenuda, et juba 2014. aastal jäi vähe puudu stsenaariumi rakendumisest, kus uueks vallajuhiks pidi saama Eduard Rae ja ajutiseks volikogu esimeheks tollane vallajuht Tauno Võhmar. Tookord võimupööre küll ei õnnestunud, kuid 2016. aastal järgnenud endistest libasotsidest äärmiselt ebausaldusväärse, aga seda ambitsioonikama fraktsiooni K.Õ.V.A. tegevust Teet Enoki juhtimisel ei olnud tollane koalitsioon enam võimeline ohjeldama.

Nikolai Ossipenko on kahtlemata Ida-Virumaa paremini informeeritud poliitikust ärimees või ärimehest poliitik, nagu kellelegi meeldib. Vähe sellest, et temaga oli huvitav vestelda mitmesugustel poliitilistel teemadel, tuleb tunnistada tema võimekust olla üheks Ida-Virumaa suuremaks tööandjaks. Tema firmade logoga tunkedes töömehi ja tehnikat võib kohata nii Tartus kui ka Tallinnas, rääkimata Ida-Virumaa linnadest ja valdadest. Mingil määral tekitab see isegi imetlust. Ainult väga naiivne inimene või elukauge organisatsioon või ettevõte võib ette kujutada, et Ossipenko näol on tegemist väga haige ja põdura, et mitte öelda peaaegu teovõimetu isikuga, kel kindlasti on probleeme oma firmade juhtimisega ja sooritatud tegude eest vastutamisega.

Ehkki me pole selle koosseisu ajal endist opositsioonijuhti volikogus näinud, tunnetavad kõik tema kaudset kohalolekut. Ta kureerib oma meeskonna tööd volikogus, garanteerib distsipliini ja juhib raudse käega ka oma firmade tööd. Kahjuks on enamik tema äridest kõige otsesemalt seotud omavalitsuste rahakotiga. Teede ja tänavate remont ja hooldus, haljasalade hooldamine ning prügimajandus on teenused, mille osutamise eest omavalitsustes tuleb võidelda ja konkureerida (osaleda hangetes), kusjuures konkurents on karm. Mitte igal pool pole õnnestunud omandada selliseid monopoolseid tingimusi kui Kohtla-Järvel, kus produktiivne, et mitte öelda mõlemale poolele kasulik koostöö linnavõimuga kestab juba aastakümneid ja konkurendid tavaliselt eelistavad taanduda, andes loobumisvõidu.

Kui fraktsiooni K.Õ.V.A. poisid otsustasid möödunud aasta mais poolt vahetada, siis ei arutlenud ärimehest poliitik ilmselt pikalt. Kui sulle ikka võimu lausa kandikul pakutakse, siis on patt seda mitte ära kasutada. Pragmaatilise isikuna lubas ta neile kohe volikogu esimehe ja vallavanema koha, kuid ülejäänu eest (kaadriküsimused, hanked, areng jne) hakkavad vastutama uue koalitsiooni usaldusisikud. Nüüdseks on olukord selline, et praegused (ajutised) vallajuhid tunnevad ennast äärmiselt ebakindlalt, sest ise ei otsusta nad midagi, kusjuures iga hetk võidakse neist teha patuoinad. Samas Eduard Rae, kes on saanud korraliku väljaõppe opositsiooniliidri firmades, ei pea enam isegi vajalikuks varjata, et olles üks volikogu juhtfiguure, on ta samal ajal nii OÜ N&V tegevjuht kui ka fraktsiooni Jõhvi Heaks liige.

Lõpetuseks tahaks tänada seitset praeguse võimukoalitsiooni liiget, kel jätkus oidu ja meelekindlust hääletada riigi toel ülesehitatava uue tervisekeskuse poolt.