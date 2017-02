Kelly Sildaru tuleb Kiviõli mäele trikitama

7. veebruar 2017

Pühapäeval jagatakse Kiviõli seikluskeskuses Eesti meistritiitleid pargisõidus, kus peafavoriitidena lähevad võistlustele kahekordne X-mängude võitja Kelly Sildaru, aga ka tema noorem vend Henry.

Sel pühapäeval, 12. veebruaril toimub Kiviõli seikluskeskuses pargisõiduvõistlus. Kui varasematel aastatel on püütud teha suuremat ja rahvusvahelisemat võistlust, siis sel aastal pole välissõitjad eesmärk omaette. Võistluste tase sellest aga ei lange, sest koos teistega tuleb starti ka maailma hetke parim pargisõitja Kelly Sildaru.

Medalid ja kitarrid

Kui palju võiks tulla osalejaid pühapäevasele võistlusele, selgub kohapeal, sest eelregistreerimist ei ole. Samuti ei ole praegu selge, kas mõni välissõitja lühikesest etteteatamisajast hoolimata Eestisse võistlema tulla tahab. Seetõttu on praegu ka lahtine võistluste ajakava. Alustatakse kell 11 ja finaalsõidud võiksid olla ajavahemikus kella kolmest kuueni.

Võistlustel jagatakse ära Eesti pargisõidu meistritiitlid. “Sõitma võivad tulla kõik alates 8. eluaastast,” ütles korraldaja Janek Maar. Peale Kelly Sildaru hakkab võistlema ka tema noorem vend Henry. Ilmselt küll mitte meesteklassis, sest eluaastaid on noorel sõidumehel alles kümme.

“Kindlasti saab kohtuda nii Henry kui Kellyga ning vaadata võidetud medaleid ja auhinnaks saadud kitarre,” kutsus Maar inimesi Eesti praegusele ainsale suusatipule kohapeal kaasa elama.

Paljuski just Kelly valmisolek Kiviõlis võistelda ning tema värske edu X-mängudel panid korraldajaid pingutama, et park kehvadest talvetingimustest hoolimata valmis saada.

Iga tund on arvel

Otsus, et võistlus toimub, tehti alles laupäeval, kui ilmaprognoos näitas külmalainet. “Enne seda polnud meil pargi tarbeks grammigi lund tehtud,” tõdes Maar, et pikka aega 0 kraadi ümber püsinud ilm ei soosi lumetootmist.

Vastu pühapäeva, kui ilm külmenes, pandi kõik kahurid tööle ning lund valmistatakse pause pidamata. Teisipäevast loodetakse saada lund piisavalt pargiraja põhjaks ning kolmapäeval on Kiviõlis ametis Eesti lumelauatipud, kes koos lätlastega hakkavad paika panema pargielemente.

Esialgsete plaanide kohaselt toimub võistlus keskmise raskusega rajal. “Kas me suudame ka mõne kõrgema hüppe teha, ei oska veel lubada,” ütles Maar.

Park loodetakse sõidukõlblikuks saada laupäeva pärastlõunaks, et soovijad saaksid enne võistlust proovisõite teha.

Pühapäeval toimuvad võistlused laskumisnõlvade kasutamist ei sega ning need, kes soovivad pealtvaatamisele lisaks ka suusad alla panna, saavad selleks võimaluse: mägi töötab tavapärase graafikuga.