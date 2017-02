Turist ootab uut ja põnevat

See, et möödunud aasta oli Eestis tervikuna, sealhulgas Ida-Virumaal, turismile märkimisväärse kasvu aasta, näitab, et süvenev ebakindlus Euroopas ja maailmas tervikuna pole vähemalt siinsest piirkonnast turiste ära ajanud. Ehk on maailmas toimuv hoopis innustanud Eesti inimesi rohkem oma riigis reisima, jättes seekord ära mõnegi soojamaareisi piirkonda, kust tuleb ärevaid uudiseid. Aga ka välisturist vaatab eelkõige sinna, kuhu on turvaline reisida.

Kindlasti on turistide arvu kasvus olnud oma mõju sellelgi, et Venemaa majandus on stabiliseerunud ja sealsete inimeste kindlustunne paranenud. Ja kui polegi piisavalt raha, et võtta ette mõni kaugem reisisiht, siis Eesti on ju täitsa naabruses, kuhu saab ka mõneks päevaks tulla.

Turistid jagunevad laias laastus kaheks: need, kes käivad regulaarselt puhkamas ühes harjumuspärases kohas, ning need, kes tahavad avastada uut. Viimastele peaks Ida-Virumaa olema eriti paslik paik, sest Eestis pole teist nii eripalgelist piirkonda. Aastaid tagasi olime hädas sellega, et meil polnud turistidele midagi pakkuda, alates hotellide puudusest, lõpetades söögikohtade ja lõbustusasutuste nappusega. Nüüd on olukord märksa parem, kuigi investeeringute ruumi on veel küllaga. Aga turismimajanduses valitseb julm konkurents ja oluline on kogu aeg midagi uut pakkuda. Seetõttu on tähtis, et meie turismikorraldajad omavahel tihedat koostööd teevad ning et värsked ideed ja uued projektid otsa ei lõpe.