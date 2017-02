Põhjarannik teisipäeval, 7. veebruaril

7. veebruar 2017

* Tänane Põhjarannik annab esiküljel teada, et 13 Virumaa avaliku elu tegelase meelest ei tohiks vabariigi valitsus taganeda sisekaitseakadeemia Narva viimise plaanist ja asendada seda vaid praktikabaasi loomisega.

Vabariigi valitsusele tehtud avalikus pöördumises märgitakse, et kuigi kehtivas koalitsioonileppes on selge sõnaga kirjas lubadus kolida sisekaitseakadeemia Narva, võidakse sellest ametnike survel loobuda. “Siseministeeriumi avalikuks saanud plaan kolida Narva väike osa sisekaitseakadeemiast või luua sinna ammu lubatud praktikabaas, aga jätta õppekeskus üle viimata, on järjekordne katse lubadusest loobuda, kindlustades otsustajatele taganemistee,” on kirjas pöördumises, mille pealkirjaks on “Valitsus, täida koalitsioonilepet!”

* Saab lugeda sellestki, et pühapäeval jagatakse Kiviõli seikluskeskuses Eesti meistritiitleid pargisõidus, kus peafavoriitidena lähevad võistlustele kahekordne X-mängude võitja Kelly Sildaru, aga ka tema noorem vend Henry. “Kindlasti saab kohtuda nii Henry kui Kellyga ning vaadata võidetud medaleid ja auhinnaks saadud kitarre,” kutsus korraldaja Janek Maar inimesi Eesti praegusele ainsale suusatipule kohapeal kaasa elama.

* Eelseisvaks laupäevaks kavandatud Alutaguse maraton ei jää vähesele lumele vaatamata pidamata, kuid toimub kavandatust lühematel distantsidel ja klassika asemel vabastiilis.”Äärmuslikud olud nõuavad äärmuslikke lahendusi,” võttis maratoni peakorraldaja Robert Peets lühidalt kokku põhimõtte, kuidas lumedefitsiidi tingimustes on siiski võimalik suusamaratoni korraldada.

Tänavust maratoni sõidetakse 10-11 kilomeetri pikkusel ringil. Kui tavapäraselt on Alutaguse maratoni põhidistants olnud 44 kilomeetrit, siis tänavu 30-33 kilomeetrit. Lühemale rajale minejad peavad leppima 22 km asemel ühe 10kilomeetrise ringiga.