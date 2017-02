Alternatiiviks valetamine

6. veebruar 2017

Juba eelmine, Reformierakonna juhitud valitsus armastas regionaalpoliitikast rääkides aina meenutada, kuidas nad olulise sammuna selles valdkonnas tõid Tallinnast Jõhvi justiitsministeeriumi vanglate osakonna. Selline kolimine tõesti toimus − küll juba nelja aasta eest ning tähendas vähem kui 30 töökohta.

Kui mõelda selle üle, miks oli see samm aga oluline, siis võib öelda, et see muutis mõtteviisi. Jah, võib ju öelda, et enne oli juba pealinnast Tartusse kolitud haridus- ja teadusministeerium, kuid Tartut on ikkagi harjutud pidama Eesti teiseks pealinnaks, kus asub ka näiteks riigikohus.

Vanglate osakonna kolimisest saati on valitsus üha rohkem rääkinud vajadusest viia riigiasutuste peakontoreid Tallinnast välja, et niimoodi tasakaalustada regionaalset kreeni. Hiljuti lubas näiteks justiitsminister Urmas Reinsalu, et tuleval aastal kolitakse meie maakonda ka riigiasutuste infosüsteemide IT-keskus.

Põhimõtteliselt on otsustatud ka riigi integratsiooni keskkontori (MISA) toomine Narva. Ideid eri asutuste kolimiseks on olnud veel mitmeid, alates RMK peastaabist ja lõpetades riikliku energiahiiu Eesti Energia kontori ületoomisega.

Ent praeguse valitsuse jaoks on kõige põhimõttelisem küsimus, mille otsustamist ootab Ida-Virumaa ja mitte ainult, see, mis siis ikkagi saab sisekaitseakadeemia kolimisest.

Me ei saanud seda valesti kuulda ja me ei mäleta seda teisiti, kui et sotside, IRLi ja Keskerakonna võimuliidu moodustamisel tuli uuelt valitsuselt selge sõnum kindlas kõneviisis: me kolime sisekaitseakadeemia Ida-Virumaale Narva. Ja kui see valitsus tahab olla tõsiseltvõetav ning usaldusväärne, siis nende sõnade järgi tuleb ka talitada. Muud võimalust (igasugused praktikabaasid ja muu asendustegevus) lihtsalt pole. Vastasel juhul peaks praegune peaminister tulema rahva ette ja tunnistama: jah, me valetasime! Ja mis oleks ühe euroopaliku valitsuse järgmine samm, kui ta valijatele valetamisega vahele jääb?