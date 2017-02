Põhjarannik laupäeval, 5. veebruaril

4. veebruar 2017

* Riik kolib integratsiooni sihtasutuse Narva. Koos eesti keele maja loomisega Narva viiakse sinna üle ka lõimumisega tegelevad riigiametnikud, lubas eile piirilinna külastanud kultuuriminister Indrek Saar. Kahes asutuses hakkab olema 25 töökohta. Indrek Saar leidis, et MISA ja eesti keele maja peaksid asuma ühe katuse all, sest on tihedalt omavahel seotud.

* Aidu veespordikeskus korraldas sel nädalal ideetalgud, mille käigus otsiti nii põnevaid mõtteid kui ka partnereid tegevuste elluviimiseks. Sauna ehitamine allapoole veepiiri, oli üks enim tähelepanu pälvinud ideesid.

* Kohtla-Järve volikogu kergitas uue 1,5 miljoni suuruse laenuga laenukoormuse seadusega maksimaalse lubatud piirini, mis tähendab, et kui ei tule ootamatult järsku tulude kasvu, siis on Kohtla-Järve jaoks lähiaegadeks laenukraanid kinni keevitatud.

* Põhjaranniku nädalalõpu pikk intervjuu on seekord Ida-Viru legendaarse matkaja ja giidiga Enn Käissiga, keda peeti veerand sajandit tagasi poolenisti napakaks, kui ta kuulutas, et turism võiks saada Ida-Viru üheks põhiliseks arengusuunaks.

* Tänases nädalalõpulisas on pikem lugu ka kuldsest retriiverist Lordyst, kes külastab paar korda nädalas koos mänguterapeudist perenaise Maarika Antonoviga kõiki Jõhvi lasteaedu, et aidata lastel oma emotsioonidega paremini hakkama saada ning lihtsalt häid emotsioone pakkuda.