Narva ametnike salajased keeleõpingud on pälvinud kriitikat

3. veebruar 2017

Narva linnavalitsus maksab juba rohkem kui seitse aastat regulaarselt prantsuse keele õpetajale, kes kaks korda nädalas linnavalitsuses rühma ametnikke ja ühes nendega ka linnapead õpetamas käib. Linnavolikogu liikme Aleksei Mägi arvates finantseeritakse seda keeleõpet saadikute eest salajas ja vaevalt see omavalitsusele üldse vajalikki on.

Narva linnavolikogu liikmes, Narvas võimul olevasse Keskerakonda kuuluvas Aleksei Mägis tekitab rahulolematust Narva ametnikele ja linnapeale Tarmo Tammistele prantsuse keelt õpetamas käivale õpetajale makstav tasu. Mägit hämmastab, kuidas linnavalitsus eraldas selleks poolteist tuhat eurot, jättes selle eelarvekulutuse mitte lihtsalt volikoguga kooskõlastamata, vaid lausa varjates seda nende eest.

Tõepoolest, Narva linnavalitsus muutis oma 25. jaanuari korraldusega linnaeelarvet, vähendades 1000 euro võrra õigusteenustele tehtavaid kulutusi ning 539 euro võrra arenduse ja ökonoomika ameti trükitöödeks mõeldud kulutusi ning suunates selle summa ümber palgakuludeks ja nendega seotud maksudeks. Nimetatud ameti direktor Georgi Ignatov kirjutas oma taotluses, et see raha läheb prantsuse keele õpetajale maksmiseks temaga sõlmitud käsunduslepingu alusel. Mis leping see selline on, selle kohta mitte sõnagi.

Info kaheksa käsunduslepingu kohta, mis on sõlmitud Narva Kesklinna gümnaasiumi prantsuse keele õpetaja Diana Šanina kui eraisikuga, on tallel Narva linnavalitsuse dokumendiregistris 2009.-2012. aasta arhiivis. Toona liikus eelarveraha sellise õppe tarbeks linnakantselei kaudu. Väljamaksete suurus ei ole teada, kuna andmed on salastatud.

“Kõik dokumendid peavad olema registrisse kantud,” arvab linnasekretär Ants Liimets, kes kuni 2012. aastani nimetatud lepingutega tegeles ning tänu kellele on need arhiivis vähemalt ära mainitud.

Muudavad salaja eelarvet

Praegu maksab Narva linnaametnike ja -juhtide prantsuse keele õpingute eest linna arenduse ja ökonoomika amet. Jaanuarikuist rahaliikumist Põhjarannikule kommenteerides ütles Georgi Ignatov, et eelarves sisulist muudatust ei tehtud, vaid tegemist oli kululiigi täpsustusega.

Ent Aleksei Mägi on veendunud, et seda võib linnavalitsus ainuisikuliselt teha vaid erandjuhtudel, ettenägematutes olukordades, kõik muu aga nõuab planeerimist, avalikustamist ja linnavolikogus kinnitamist. “Siin aga tuleb välja, et raha kanti teadlikult teistesse kuluartiklitesse, st peideti meie eest ära, pärast aga, kui eelarve oli juba vastu võetud, hakati seda jagama sinna, kuhu neil vaja.”

Kõikvõimalike eelarveartiklite muudatusi teeb Narva linnavalitsus üsna sageli ning seepärast tegi Mägi linnavolikogu strateegilise planeerimise komisjoni viimasel, detsembrikuisel istungil ettepaneku valmistada ette projekt selliste võimaluste piiramiseks.

“Kui enam-vähem usalduslikud suhted linnavolikogu ja linnavalitsuse vahel taastuvad, siis võib taas anda neile võimaluse ise mingeid muudatusi teha,” sõnas Mägi. “Praegu aga arvan, et linnavolikogu peab hoolikalt kontrollima, mida linnavalitsus tema selja taga teeb.”

Vajalik ettevõtmine

Maksumaksjate kulul prantsuse keelt õppivat Narva linnapead Tarmo Tammistet ei õnnestunud kätte saada, et talt keeleõpingute olulisuse ja saavutatud edusammude kohta kommentaari küsida. Ta on praegu väliskomandeeringus − tõsi küll, Venemaal.

Küll aga õnnestus kommentaar saada arenduse ja ökonoomika ameti direktorilt Georgi Ignatovilt. Ta kinnitas, et ametnikele ja linnapeale prantsuse keelt õpetades lähtub amet talle seatud ülesannetest, näiteks tagada arendusprojektide ettevalmistus ja nende esitamine Euroopa Liidu toetusprogrammidesse või -fondidesse. Samuti peavad linna esindajad suhtlema mitmesuguste rahvusvaheliste ettevõtlus- ja turismiorganisatsioonidega jne.

“Prantsusmaa organisatsioonidest suhtleme regulaarselt näiteks MOTiga (Mission Opérationnelle Transfrontalière on Prantsuse valitsuse rajatud organisatsioon piiriülestel territooriumidel projektidest osavõtjate toetamiseks − I.S.), leidmaks partnereid ühisprojektide koostamiseks ja eluviimiseks. Mõnikord pakuvad suursaatkonnad Eestis rahastamisvõimalusi mitmesugustele KOVide algatustele, näiteks praegu on käimas Narva raamatukogu Ameerika teabepunkti rajamine USA saatkonna finantseerimisel,” selgitas Ignatov.

Ka linnasekretär Ants Liimets peab prantsuse keele õppele tehtavaid kulutusi õigustatuks.

“Kui Suurbritannia Euroopa Liidust lahkub, siis hakatakse suuremat rõhku panema saksa ja prantsuse keelele,” oletas ta.

Möödunud sajandi lõpus osales ka Liimets linnaeelarvest finantseeritud saksa keele kursustel, ent osa kulusid maksis ta siiski omast taskust kinni. “Arvan, et see on normaalne, kui kas või poole summast maksavad õpilased ise.”