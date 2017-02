Ida-Viru aasta tegija kandidaadid on Vladimir Võssotski, Lüganuse külaselts ja Viru filmifondi partnerid

3. veebruar 2017

Ida-Viru 2016. aasta tegija kandidaadid on Vladimir Võssotski, Lüganuse külaselts ja Viru filmifondi partnerid.

Ida-Viru maavalitsuse, Ida-Virumaa omavalitsuste liidu, ajalehe Põhjarannik ja rahvusringhäälingu esindajatest koosnev komisjon valis nominendid välja konkursile esitatud 12 kandidaadi seast.

Dzässmuusik ja Sillamäe muusikakooli direktor Vladimir Võssotski esitati aasta tegija konkursile mitmekesise panuse andmise eest Ida-Virumaa kultuuriellu. Sillamäel kasvanud Võssotski, kes on tõusnud üheks Eesti hinnatumaks džässmuusikuks, naasis oma kodulinna, et asuda juhtima siinset muusikakooli. Ta on Ida-Viru tuntud muusikafestivali “JazzTime” juht, kelle vedamisel on see suursündmus saanud uue hingamise ja toonud kokku nimekaid muusikuid eri riikidest. Tema eestvedamisel hakkas Sillamäel tegutsema džässklubi Voffka Club, mis alates sellest aastast kannab nime JazzTime Club.

MTÜ Lüganuse Külaselts paistis eelmisel aastal silma aktiivse külaelu edendamise ja kogukonna liitmisega. Mullu taastas selts suurt tähelepanu pälvinud maarahva laada korraldamise Lüganusel, korraldas simmani pärimusmuusikutega, andis välja küla kalendri ja tutvustas vanu rahvakombeid. Kohalik laululava, külaplats ja kiik on korrastatud seltsi eestvedamisel.

Viru filmifondi partnerid on aidanud kaasa sellele, et viimastel aastatel on Ida-Virumaal võetud üles 14 filmi. Võttegruppide siiameelitamine on toetanud kohalikku väikeettevõtlust ja võimaldanud neil müüa rohkem oma teenuseid. Samas on Ida-Virumaal tehtud filmid toonud maakonnale ka tuntust, tähelepanu ja head mainet. Eelmisel aastal toetas näiteks filmifond Soome kirjaniku Antti Tuuri romaani “Igitee” samanimelist ekraniseeringut, mille käigus toimusid mastaapsed võtted Sillamäel.

Kes kolmest kandidaadist pälvib Ida-Virumaa aasta tegija tiitli, selgub 22. veebruaril Kukruse polaarmõisas toimuval pidulikul üritusel.

Samal üritusel tunnustatakse peale nominentide ka teisi Ida-Viru aasta tegijaks esitatuid, kelleks on Ida-Viru keskhaigla juhatuse esimees Tarmo Bakler, Ida-Virumaa spordiliidu endine tegevjuht ja Iisakus 24 tunni jooksu korraldaja Rene Kundla, kergejõustikutreener Viktor Predbannikov, Narva-Jõesuu linnavalitsuse ametnik Andrei Kuzmin, Ida-Virumaa merepäästeüksused, osaühing Purtse Mõis, MTÜ Noorte Omaalgatuse Toetamise Organisatsioon ESN, Ida-Virumaa Rajaleidja keskus ja Tallinna tehnikaülikooli Virumaa kolledž.

Eelmistel aastatel on Ida-Virumaa aasta tegija tiitli pälvinud Viktor Andrejev, Piia Tamm, Viru Keemia Grupp, Erika Kõllo, Priit Kama, MTÜ Purtse Jõe Arenduskeskus, Andrei Katkov ja Vladimir Všivtsev. (PR)