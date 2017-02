Tere tulemast, sisekaitseakadeemia!

3. veebruar 2017

Oleme siit Vaivara vallast, Narva, Narva-Jõesuu ja Sillamäe vahelt aastaid huvi ning kaasaelamisega jälginud debatti sisekaitseakadeemia meie kanti toomise üle.

Kindlasti on meile suurimat hämmingut tekitanud ametnike − rõhutan, just ametnike, sest poliitikud selliste avaldustega siiani esinenud pole − ennastsalgav võitlus Tallinna jäämise nimel. Selles võitluses nüüd enam vahendeid ei valita. Lisaks kõigele, sh õppejõudude, maa, õppurite ja ei tea veel mille puudustele, on käiku lastud äärmuslikud argumendid, julgeolekuküsimus.

Nendest sõnavõttudest on jäänud mulje, nagu üritataks sisekaitseakadeemiat saata vähemalt Vorkutasse, mitte 200 km kaugusele Tallinnast ehk sama kaugele, kui Tartu Tallinnast asub. Ja et Narva piirkond on kahe rinde vaheline eikellegimaa, kuhu püsivaid positsioone rajada ei saa, need tuleb kindlasti jätta tagala sügavustesse.

Ei saa salata, et selline argumentatsioon on avaldanud mõju meie kogukonna minapildile − ühelt poolt tundume endale juba kui kangelased, kes sellistes karmides oludes vastu peavad ning suudavad siin ellu jääda. Teisalt on meie hulgas ka neid, kes on hakanud järjest rohkem nii endale kui naabrile kaasa tundma; et mida siis meie siin veel teeme, kui varsti kõik otsa saab.

Selline hala tuleks nüüd kiiresti ära lõpetada. Ei ole meie Narva kant mingi pommiauk ja põletatud maa tiitlit me ka endale ei soovi. Teeme siin iga päev tööd selle nimel, et meie kogukonnal oleks siin hea elada ja et ka meie nurga elu areneks.

Meie valda on viimase kümne aasta jooksul Eesti riik investeerinud üle miljardi euro, ehitatud on Eesti Energia Auvere jaama uus energiaplokk ja õlitehas. Kui võtta kogu meie piirkond − peale meie veel Narva, Sillamäe ja Narva-Jõesuu −, ulatub investeeringute maht kaugelt üle 2 miljardi euro. Investeeringuid on tehtud nii energeetikasse, tööstusesse, sadamasse, spaadesse, logistikakeskustesse, kaubandusse, teenindusse. Mida peavad pärast jutte suurest julgeolekuriskist ja kõikide ressursside puudustest tundma need investorid, kes on juba investeeringu teinud?

Kas Eesti riik oli veel mõni aasta tagasi nii rumal, et investeeris siia kõrge julgeolekuriskiga kõikide ressursside puudusesse üle miljardi rahva raha ja pani Eesti Energia südame, millest sõltub kogu Eesti varustamine elektriga, sellise riski alla? Ja mida mõtlevad need ettevõtjad, kes investeeringuid alles kaaluvad?

Kuid avalik ruum on täis tähtsate ametikandjate jutte, et Narva piirkonda küll minna ei saa. Meil on tekkinud suur hirm, et see ametnike ennastsalgav võitlus oma mugavuse eest avaldab lõpuks tõepoolest meie piirkonnale väga negatiivset mõju.

Meie ettekujutus on olnud teine. Sisekaitseakadeemia siia toomine on üks ilus positiivne üritus, mis toob kasu kõigile. Nii meie piirkonnale, sisekaitseakadeemiale kui kogu Eestile. Meie kant on üks ilusa looduse, rohkete sportimisvõimaluste, heade kalavete ja jahimetsade piirkond, kus noortel on hea õppida ja sportida ning kus kangemad saavad mõõtu võtta iga-aastasel patrullvõistlusel “Utria dessant”, mida Erna selts koos Vaivara vallaga juba palju aastaid korraldab.

Sisekaitseakadeemia Narva toomisel on palju positiivseid aspekte. Neist on palju räägitud, peatun siin veel ühel. Vaivara vald on aastaid teinud tööd ettevõtluskeskkonna arendamise nimel. Oleme suhelnud paljude Eesti ettevõtetega, kes kaaluvad oma tegevuse laiendamist Narva piirkonda. Näeme Eesti ettevõtjaid ühe olulise seltskonnana, kes meie piirkonna arengut edasi viiks ja ülejäänud Eesti külge seoks.

Oleme näinud, et oma tegevuse Narva piirkonda laiendamine on ettevõtjatele paljuski emotsionaalne küsimus. Oodatakse riigi jõulist seisukohta, kas riik panustab ka omalt poolt, tuues piirkonda mõne olulise objekti, või kuulutab selle piirkonna ressursipuuduses vaevlevaks julgeolekuriskiks. Liiga tihti oleme kuulnud ettevõtjatelt, et ootame riigi otsuse sisekaitseakadeemia osas ära, eks siis saame ise ka otsustada. Aastate jooksul on sisekaitseakadeemia Ida-Virumaale viimine kujunenud asjaks iseeneses, märgiks, mille järgi otsustatakse oma edasine tegevus.

Ütlen sisekaitseakadeemiale meie Vaivara kogukonna poolt tere tulemast. Olete meie kanti teretulnud, võite arvestada meie igakülgse kaasabiga sisseelamisel. Isegi paar head kalakohta võin kätte näidata.