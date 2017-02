Sillamäel on esmaabi saamine senisest keerulisem

Sillamäel hiliste õhtutundideni ja ka puhkepäeviti esmaabi osutanud SA Kirde Kohalik Haigla vähendas alates jaanuarist patsientide vastuvõtu aega.

Varem said inimesed Kirde Kohalikku Haiglasse abi järele pöörduda tööpäeviti kella 8-20 ja puhkepäeviti 9-14, ent nüüdsest puhkepäeviti ja teisipäeviti vastuvõttu enam ei ole, teistel päevadel aga kestab see vaid kaheksa tundi.

“Kahjuks ei saa me teenuseid osutada samas mahus nagu varem,” ütles SA Kirde Kohalik Haigla juht Andrei Detotšenko. “Ida-Viru keskhaigla, kellega me töötame lepingu alusel, vähendas finantseerimist. Praegu töötavad meil kirurg, nina-kurgu-kõrvaarst ning günekoloog. Veel hiljuti oli meil ka neuroloog, kuid nüüdsest haigla tema teenuseid enam ei finantseeri. Seetõttu ei saa me vastuvõttu korraldada nagu varem.”

Abi kodu lähedal

SA-l Kirde Kohalik Haigla on olemas ka 30 voodikohaga statsionaar, kus osutatakse hooldusteenuseid. “See tähendab, et meie majas on kogu aeg olemas meditsiinipersonal, samuti töötavad siin päeval perearstid,” märkis Detotšenko. “Ning meie haigla baasil on tulevikus kavas rajada tervisekeskus, mis hakkab osutama ka esmaabi.”

Teadaolevalt on kavas rajada esmatasandi tervisekeskus, kus hakkavad tööle perearstid, Sillamäe haigla baasil. “Meie keskus tuleb senisest avaram ning meid toetab sotsiaalministeerium,” kinnitas Detotšenko. “Rakveres, Põlvas ja Võrus, mis on Sillamäest väiksemad, on 24 tundi ööpäevas avatud haigla olemas, siin aga pole. Tarvis on keskust, mis asendaks haiglat. Ent sellise keskuse tekkimiseni tuleb veel elada, seni aga peab inimestel olema võimalus saada vajaduse korral − traumad, valud jms − esmaabi kodu lähedal, mitte sõita selle järele Narva või Kohtla-Järvele.”

“Kõik, mis puudutab inimeste tervist, tuleb alles jätta, mitte seda vähendada − meil on niigi juba kõik kinni pandud,” ütles Põhjarannikule Sillamäe linnavolikogu liige Gulnara Sidorenko. “Mul käisid külalised ning nende laps vajas hilja õhtul arstiabi. Ning tänu sellele, et traumapunkt sel ajal töötas, saimegi abi − seda osutati kiiresti siinsamas kodu lähedal. Mis aga nüüd saama hakkab? Vähendada elanikkonnale nii vajaliku teenuse osutamist − see on ju mõistusevastane!”

Haigla räägib kokkulepete rikkumisest

Ida-Viru keskhaigla kommunikatsioonijuht Ülo Veldre ütles Põhjarannikule, et keskhaigla eriarstiteenuste maht Sillamäe linnas 2017. aastaks on sisuliselt sarnane mahtudega 2016. aastal kõikidel teistel erialadel, välja arvatud neuroloogia. Seega ei vasta tõele väide, et erakorralise meditsiiniabi osutamine ei ole võimalik lepingumahu vähenemise tõttu.

Ida-Viru keskhaigla hinnangul ei ole pakutud rahastamise korral mitte mingisuguseid takistusi, et tagada esmaabi vajavate patsientide vastuvõtt kõikidel tööpäevadel kella 20ni ja valitud tundidel ka nädalavahetusel. Veldre märkis, et ühel nädalapäeval teenuse mitteosutamine on SA Kirde Kohalik Haigla ühepoolne töökorralduse muutus, mis on seniste kokkulepete jäme rikkumine.

“Tekkinud situatsioon kajastab pingelist olukorda kogu tervishoiusüsteemi rahastamises ning nõuab toimetulekuks ka Kirde Kohaliku Haigla poolt paindlikumat suhtumist,” ütles Ülo Veldre. “SA Kirde Kohalik Haigla pakutav teenus oli ja on erakorralisele patsiendile piiratud võimalustega ning sobib väga väikesele osale erakorralist abi vajavatest patsientidest. Erakorraliste terviseprobleemide lahendamiseks, mis nõuavad keerulisemat sisseseadet ja eriarstide kaasamist, on Sillamäe patsiendid pidanud ka seni pöörduma Ida-Viru keskhaigla või Narva haigla erakorralise meditsiini osakonda. Kvaliteetne esmaabi on patsientidele tagatud ka edaspidi ja me ei pea õigeks sillamäelaste hirmutamist esmaabist ilmajäämisega.”