Põhjarannik reedel, 3. veebruaril

3. veebruar 2017

* Tänase Põhjaranniku arvamusküljel kirjutab Vaivara vallavolikogu esimees Heiki Luts, et sisekaitseakadeemia Narva kolimise vastu sõdivate ametnike hirmukülvavatest sõnavõttudest on jäänud mulje, nagu üritataks sisekaitseakadeemiat saata vähemalt Vorkutasse, mitte 200 km kaugusele Tallinnast. “Meil on tekkinud suur hirm, et see ametnike ennastsalgav võitlus oma mugavuse eest avaldab lõpuks tõepoolest meie piirkonnale väga negatiivset mõju,” kirjutab Luts, kes tõdeb samas, et sisekaitseakadeemia tulemine Narva kanti oleks märgilise tähtsusega sündmus, mida ootavad riigi poolt ka paljud ettevõtjad, kes kaaluvad piirkonda investeerimist.

* Eile selgusid Ida-Viru aasta tegija kandidaadid. Nendeks on džässmuusik, Sillamäe muusikakooli direktor ja festivali JazzTime vedaja Vladimir Võssotski, Lüganuse külaselts ja Viru filmifondi partnerid. Kes neist kolmest Ida-Viru tegijaks saab, selgub 22. veebruaril Kukruse polaarmõisas.

* Rootsi eestlaste liit soovib jätkata maakonnapäevade traditsiooni ja on valinud oma tänavuseks külaliseks Ida-Virumaa, et tähistada koos Eesti taasiseseisvumist.

Ida-Viru maakonnapäev peaks toimuma Stockholmi Eesti majas 26. augustil.