Kahtlustus: Estonia kaevanduse vara kuritarvitati

3. veebruar 2017

Kaitsepolitseinikud pidasid teisipäeval kinni kaks ASi Eesti Energia Estonia kaevanduse keskastme juhtivtöötajat, keda kahtlustatakse kaevanduse tehnika ja vara väärkasutamises.

Kinnipeetud keskastmejuhid vastutasid kaevanduses seadmete ja transpordivahendite hoolduse ja remondi eest ning nad osalesid allmaatöödes. Mehi kahtlustatakse karistusseadustiku paragrahvi järgi, mis käsitleb varaliste huvide järgimise kohustuse rikkumist, millega tekitati suur varaline kahju riigi äriühingule.

Otsitakse tõendeid

Karistusseadustik lubab süüdimõistmisel selle kuriteo eest karistada rahalise karistuse või kuni viie aasta pikkuse vangistusega.

“Praegu teevad kaitsepolitsei ametnikud Estonia kaevanduses menetlustoiminguid, nende hulgas toiminguid, mis on seotud kinnipeetute vastutusalasse kuuluva vara kasutamise ja käsutamisega. Eelkõige vaadatakse seda, millisel viisil on kaevandusse hangete korras soetatud allmaatöö tehnikat ja varuosasid edaspidi kasutatud,” teatas prokuratuur kolmapäeval Põhjarannikule.

Samuti kontrollitakse koostöös Eesti Energia riskijuhtimise- ja siseaudititeenistuse töötajatega kahtlustuse saanud ametnike vastutusalas olevate ladude seisu.

Viru ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokuröri Antti Aitseni sõnul on menetluse eesmärk ausa ettevõtluskeskkonna loomine ja selle kaudu ka kõigi ausate ettevõtjate toetamine.

Detailsemaid menetlusandmeid ei ole praegu võimalik uurimise huvides avalikustada, teatas prokuratuur.

Asjaga tegeleb kaitsepolitsei, kuna tegemist on Eesti Energia tütarfirmaga ning riigi jaoks strateegilist tähtsust omava ettevõttega.

Mehed vallandatakse

Eesti Energia lõpetab kolmapäeval kinni peetud kahe Estonia kaevanduse töötajaga usalduse kaotuse tõttu töösuhte.

“Tegemist on kahetsusväärse juhtumiga ja lõpetame kahtlustuse saanud töötajatega usalduse kaotuse tõttu töösuhte. Eesti Energia on aus ja läbipaistev ettevõte ning me ei tolereeri ebaausat käitumist,” ütles Enefit Kaevanduste juhatuse esimees Ahti Puur BNSile.

“Teeme selle juhtumi raames igakülgset koostööd uurimisasutustega, et toimunu kõik asjaolud välja selgitada,” lisas ta Põhjarannikule. Käimasolevale uurimisele viidates ettevõte rohkem juhtunut ei kommenteeri.

Viru ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Jelena Filippova sõnas BNSile, et menetluse huvides ei saa prokuratuur anda infot võimaliku tekitatud kahju suuruse ega võimalike rikkumiste ajahorisondi kohta. Ta ütles, et kahtlustatavad peeti küll 48 tunniks teisipäeval kinni, kuid prokuratuur ei hakka ilmselt neile kohtueelse uurimise ajaks tõkendit taotlema.

Töötajaid kahtlustatakse suure varalise kahju tekitamises Eesti Energiale, karistusseaduse kohaselt on suur varaline kahju see, mis ületab 40 000 eurot.

Ahti Puur ei soovinud rääkida teemal, kui suur probleem on kaevandusettevõtetes varguste ja kuritarvituste probleem üldiselt.

Kuritarvitused kolme aasta eest

Sellest juhtumist täpselt kolm aastat varem, 2014. aasta 31. jaanuaril, pidas kaitsepolitsei Jõhvis kinni toonase Eesti Energia Tehnoloogiatööstuse (praeguse nimega Enefit Solutions) tootmisjuhi Ago Jakobsoni ning tootmisdirektori Aleksei Andrejevi.

Süüdistuse kohaselt võtsid Jakobson ja Andrejev oma ametipositsiooni ära kasutades koos ning korduvalt altkäemaksu selle eest, et nad aitasid altkäemaksu lubanud ja andnud isikutega seotud ettevõtetel võita Eesti Energia Tehnoloogiatööstuse korraldatud hankeid.

Pärast meeste kinnipidamist toimusid läbiotsimised nii nende kui mitmete ettevõtjate töö- ja eluruumides. Samal päeval, kui kapo Jakobsoni kinni pidas, oli mees ühelt ettevõtjalt saanud altkäemaksu 3000 eurot. See episood jäädvustati kapo salvestisele, nagu ka mitmed teised.

Kohus karistas Jakobsoni 3 aasta ja 5 kuu pikkuse vangistusega, millest 8 kuud tuli istuda reaalselt, ülejäänu tingimisi 3 aasta pikkuse katseajaga. Andrejevit karistati aga 3 aasta ja 1 kuu pikkuse vangistusega, millest ta reaalselt 6 kuud vanglas veetis.

Jakobsonilt konfiskeeriti tema pangakontodel olev raha ning ka leitud sularaha − kokku ligi 40 000 eurot. Tema kaasosaliselt konfiskeeriti aga 5900 eurot altkäemaksuna saadud raha, lisaks veel tema pangakontolt üle 1000 euro.