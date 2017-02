Põhjarannik neljapäeval, 2. veebruaril

2. veebruar 2017

* Põhjarannik kirjutab esiküljel, et kaitsepolitseinikud pidasid teisipäeval kinni kaks ASi Eesti Energia Estonia kaevanduse keskastme juhtivtöötajat, keda kahtlustatakse kaevanduse tehnika ja vara väärkasutamises. Kinnipeetud keskastmejuhid vastutasid kaevanduses seadmete ja transpordivahendite hoolduse ja remondi eest ning nad osalesid allmaatöödes. Mehi kahtlustatakse karistusseadustiku paragrahvi järgi, mis käsitleb varaliste huvide järgimise kohustuse rikkumist, millega tekitati suur varaline kahju riigi äriühingule.

* Sillamäe gümnaasium loodi olukorras, kus õpilaste arv linnas pidevalt vähenes ja riigi nõudmised gümnaasiumi õppekavadele kasvasid. Nüüd, gümnaasiumi viiendal sünnipäeval, olid asjaosalised üksmeelsed, et tollane otsus kaotada kolmes linnas koolis gümnaasiumiaste ja luua nende baasil puhas gümnaasium, on osutunud õigeks.

* Teisipäeval oma 70. sünnipäeva tähistanud tuntud matkajuht, giid ja kivivana Enn Käiss avas Kohtla-Järvel valges saalis fotonäituse, kus piltide pildiks ja tabamuste tabamuseks on “Lõhkamine Aidu karjääris”, mis üles on üles võetud 80ndatel aastatel Zeniidi fotoaparaadiga. Ennu pildid koosnevad kahest osast. Üks osa on nähtav, teine kuuldav. Ennul on lihtsalt iga pildi kohta oma jutt rääkida, ja see pole pildist sugugi vähem huvitav. Mõnikord huvitavamgi.