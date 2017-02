Ida-Viru läheb “Tourestile” seiklusmaana

Maakonna turismiedendajaid koondav Ida-Viru turismiklaster alustas eile Alutaguse puhke- ja spordikeskuses uute seikluste väljatöötamist. Juba järgmisel nädalavahetusel minnakse Eesti suurimale turismimessile “Tourest” välja seiklusmaana.

“Tourestiks” veel uued seiklusteenused ilmselt valmis ei saa, küll aga koolituse lõpuseminariks aprillis, märkis Ida-Viru turismikoordinaator Kadri Jalonen.

Esimene teemamaakond

Tema kinnitusel ei minda siiski messile tühjade kätega, sest ägedaid seiklusi on välja pakkuda juba praegu.

“Eestis on olemas suve-, talve-, kevade- ja sügisepealinn. Teeme ukse lahti ja oleme esimene teemamaakond − seiklusmaa. Nii eristuvaid atraktsioone kui kaevandusmuuseum, Kiviõli seikluskeskus ja Aidu mujal pole,” kinnitas Jalonen.

Et üritusena on põhifookuses kevadel teist korda toimuvad kivi- ja kullapäevad, saavad messikülastajad suures liivakastis kalliskive kaevandada. Ka turismiettevõtete head pakkumised on seekord kivikeste kujul.

Mullu valiti Ida-Virumaa hallis “Puhka Eestis” külastajate lemmikstendiks, nii et latt on kõrgel.

Et tulevikus sünniks Ida-Virumaal uusi põnevaid seiklusi, inspireeris maakonna turismiinimesi Eesti seikluse lipulaev 360 Kraadi, kes korraldas Pannjärvel meeskonnamängu “NoEasyDay” ja fatbike‘i matka.

Kõlab kutsuvalt

Seiklusfirma esindaja Andre Kose lootis kohalike turismisettevõtjatega tihedamale koostööle.

“Meid on kutsutud Kiviõlisse, aga üldiselt oleme siin kandis üsna vähe seiklusmänge korraldanud. Meid võiks rohkem välja kutsuda. Meie seiklusmängud on seinast seina. Hästi palju on tahvelarvutipõhiseid mänge, mis on lihtsalt öeldes nagu tahvelarvutiga orienteerumine. Samuti korraldame mitmesuguseid strateegiamänge.”

Mängude kõrval on firma keskendunud matkade läbiviimisele. Eile toimus Pannjärvel fatbike’i matk. Ekstreemseteks maastikusõidutingimusteks mõeldud fatbike on kiiresti kasvav trend. Kuna see on tavalisest maastikurattast märksa laiemate rehvidega, saab fatbike‘iga sõita igasugusel pinnasel: lahtisel liival, mudas, kruusal ja isegi soos.

“Fatbike on talvel hea alternatiiv näiteks uisumatkale, kui seda ei saa korraldada,” selgitas Kose, kelle sõnul pakub 360 Kraadi fatbike’i matku alles eelmisest sügisest.

Koolitaja, turunduseksperdi Anu-Mall Naaritsa sõnul on oluline mõelda uutele teenustele, et Ida-Virumaa kannaks välja seiklusmaa nime.

“Eeldused selleks on olemas. Ägedaid teenuseid juba pakutakse ja terve hulk on arendamise järgus. Teame, et on tulemas uued investeeringud Kiviõli seikluskeskusse ja Narva muuseumi, loodame ka Aidu peale. Kui tugisambad paika saab, tekib nende ümber kohvikuid, väikesi majutuskohti ja teisi teenusepakkujaid.”

Naarits lisas, et seiklusmaana on hea võimalus Ida-Virumaad rohkem nähtavaks teha − see kõlab piisavalt põnevalt, et vähemalt korra vaatama tulla.

“Ida-Virumaa suur pluss on see, et valik on suur ja on nii palju asju, mis tõmbavad tagasi. Oluline on saada inimesed esimest korda kohale, et tekib julgus ja sealt edasi harjumus tulla,” arvas ta.