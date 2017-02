Kohtla-Järve loovutab riigile 31 korterit

1. veebruar 2017

Kohtla-Järve linnavolikogu tegi eile pretsenditu otsuse, loovutades 31 munitsipaalkorterit riigile, et vabaneda nende ülalpidamisega kaasnevatest kulutustest.

Kohtla-Järve abilinnapea Deniss Veršinin selgitas volikogu ees, et linnavalitsus on püüdnud neid asustamata kortereid korduvalt avalikel enampakkumistel müüa, kuid see pole õnnestunud huviliste puudumise tõttu. Tema sõnul ulatuvad nende 31 korteri ülalpidamiskulud aastas üle 45 000 euro ja see on Kohtla-Järve eelarve jaoks raske koorem.

31st nimekirjas asuvast korterist asub 12 Järve, kaheksa Sompa, kuus Oru, neli Ahtme ja üks Kukruse linnaosas.

Signaal riigivõimudele

Kohtla-Järve linnavolikogu esimees Riina Ivanova tõdes Põhjarannikule, et sellist otsust ajendas tegema vaesus. “Paljud pikka aega asustamata korterid on rüüstatud, osas neist on olnud isegi põlengud. Me ei näinud perspektiivi, et nende korterite järele võiks tulevikus tekkida nõudlust. Kasutades võimalust, mida annab asjaõigusseadus, otsustasime selle vara, mille riik kunagi kinkis, nüüd tagasi anda,” sõnas ta.

Ivanova ei usu, et riigist saab nendele korteritele parem peremees, kui on olnud kohalik omavalitsus. Kuid ta loodab, et riik pöörab nüüd tähelepanu olemasolevale probleemile. “Saades nüüd selliste korterite omanikuks, hakkab riik ehk rohkem mõtlema. Võib-olla õnnestub meil taas paremini koostööd teha üleliigse elamufondi lammutamisel,” ütles Ivanova, viidates sajandi alguses Kohtla-Järvel toimunud kümnete kortermajade lammutamisele, millest lõviosa kulusid kattis riik.

Ivanova lisas, et Kohtla-Järve korterite odava väärtuse probleem tuleneb sellest, et elamufondi turul valitseb üleküllus. “Meie elanike arv jätkab kahanemist ja tühje kortereid tuleb muudkui juurde, kui siia teki uusi ettevõtteid,” ütles ta.

Volikogu esimehe sõnul ei ole tänavu loota, et Kohtla-Järvele lisanduks märkimisväärselt uusi töökohti. “Olukord võib muutuda ehk 4-5 aasta pärast, kui peaksid tegutsema hakkama uued ettevõtted tööstuspargis, mille rajamine alles käib. Aga paljud meie kortermajad on olnud pooltühjad juba aastaid. Meie tänase otsuse eesmärk on saada riik partneriks selle probleemi lahendamisel,” sõnas Ivanova.

Enneolematu lugu

Eile jõustunud volikogu otsusega anti linnapea Ljudmila Jantšenkole volitus allkirjastada korteritest loobumise lepingud. Järgnevalt peaksid need korterid minema üle rahandusministeeriumile ning edaspidi hakkab neid haldama Riigi Kinnisvara.

Riigi Kinnisvara kommunikatsioonijuht Madis Idnurm tõdes, et nii suure hulga munitsipaalkorterite loovutamine riigile on pretsedenditu. “Me peame selle otsusega lähemalt tutvuma, et kavandada oma edasisi plaane nende korteritega,” sõnas ta eile õhtul.