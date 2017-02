Vastutuse veeretamine

1. veebruar 2017

Kohtla-Järve võimud tegid kavala käigu, sokutades neile kaela jäänud väärtusetud korterid nüüd riigile. Ühelt poolt on see vastutuse ja kulutuste veeretamine oma õlgadelt riigi turjale. Kui seni on pidanud nende mitte kellelegi vajalike korterite kommunaalkulusid kinni maksma peamiselt Kohtla-Järve maksumaksja, siis nüüd laieneb see “rõõm” kõigile Eesti maksumaksjatele.

Kui praeguses valitsuses on käinud läbi mõtteid, et riigiametnike Ida-Virumaale töölemeelitamiseks tasuks riigi poolt neile uusi kortermaju ehitama hakata, siis võib-olla võiks alustada nüüd sellest, et teeks korralikud remondid neis kaelasadanud korterites. Vähemasti nendes majades, kus suuremas osas teistes korterites naabrid elavad ja pole ohtu, et ülejäänu maja nelja-viie aasta pärast elanikest tühjaks jääb.

Tegelikult peaks aga toimunu panema tõsiselt mõtlema põhiküsimusele, miks on Eesti suuruselt viies linn Kohtla-Järve praeguseks jõudnud sellisesse seisu, kus inimesed põgenevad ja korterite väärtus läheneb nullile. Kas see on ainult 20 aastat linnas võimu hoidvate tegelaste saamatu töö karmilt aus peegeldus või avaldub selles ka keskvõimu ignorantsus? Tõelähedane vastus on, et puhas pole kumbki. Aga linnas toimuva eest vastutab eelkõige kohalik omavalitsus.

Põhjuste ja süüdlaste otsimisest olulisem on aga see, mis saab edasi. Milline on kohaliku võimu tegevusplaan Kohtla-Järve elanikest tühjaks jooksmise ärahoidmiseks? Seda selget vastust pole praegused võimud paraku seni öelnud.