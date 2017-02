Põhjarannik kolmapäeval, 1. veebruaril

1. veebruar 2017

* Kohtla-Järve linnavolikogu tegi eile pretsenditu otsuse, loovutades 31 munitsipaalkorterit riigile, et vabaneda nende ülalpidamisega kaasnevatest kulutustest. Kohtla-Järve abilinnapea Deniss Veršinin selgitas volikogu ees, et linnavalitsus on püüdnud neid asustamata kortereid korduvalt avalikel enampakkumistel müüa, kuid see pole õnnestunud huviliste puudumise tõttu ning las nüüd tegeleb nende haldamise ja kulude kandmisega Riigi Kinnisvara.

* Maakonna turismiedendajaid koondav Ida-Viru turismiklaster alustas eile Alutaguse puhke- ja spordikeskuses uute seikluste väljatöötamist. Juba järgmisel nädalavahetusel minnakse Eesti suurimale turismimessile “Tourest” välja seiklusmaana.

* Kui kaks esimest Estoloppeti pikamaasuusatamise sarja kuuluvat maratoni on tulnud ära jätta, siis 11. veebruariks kavandatud Alutaguse maratoni üritab peakorraldaja Robert Peets napi lume kiuste siiski ära pidada. Praegu pingutatakse Ida-Virumaal, et saada sõidukõlbulikuks 10 kilomeetrine ring, mida tuleks maratonil osalejatel läbida vabastiilis kolm korda.