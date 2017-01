Šalkauskas võttis esimese võidu meeste seas

31. jaanuar 2017

Eesti talvistel karikavõistlustel kergejõustikus võitis meeste 800 meetri jooksu ülekaalukalt 18aastane Deniss Šalkauskas.

Kohtla-Järve kergejõustikuklubi esindava noormehe ülekaal oli mäekõrgune. Järgmine lähim jälitaja, Olavi Allase jõudis üle lõpujoone 2,3 ja kolmandaks tulnud Mark Abner juba rohkem kui viis sekundit hiljem.

Lähedal muldvana rekordi purustamisele

Šalkauskase aeg 1.54,90 on tema parim hallis joostud tulemus, mis jääb ligemale 30 aastat löömatuna püsivale Madis Vesteli Eesti juunioride siserekordile alla vaid 0,43 sekundit.

Treener Viktor Predbannikovi sõnul jäi Šalkauskasel pühapäevases jooksus veel varugi sisse. “Planeerisime aega 1.54,5 kanti. Ent teisel ringil tempo langes ja viimasel, neljandal oli tal juba suur edu sees ning raske oli sundida endast viimast välja pigistama,” rääkis ta, lisades, et järgnevatel tänavuse sisehooaja võistlustel on Šalkauskasel juunioride rekord sihikul. “Praeguses vormis on see talle ilmselgelt jõukohane.”

Treeneri sõnul oli Eesti karikavõit detsembris 18aastaseks saanud õpilasele esimene suurem võit meesteklassis. Olgugi et sel võistlusel ei osalenud mõned tugevamad Eesti keskmaajooksjad, oli märgiks edasimineku kohta seegi, et ta jättis seekord kindlalt selja taha temast viis aastat vanema Olavi Allase, keda eelmisel aastal Šalkauskasel kordagi edestada ei õnnestunud.

Arengusamm igal aastal

Deniss Šalkauskas on viimastel aastatel järjekindlalt oma rekorditest sekundeid kärpinud ja treener usub, et sama õnnestub teha ka tänavu. “Lõigutrennides näitab stopper paremaid numbreid kui eelmisel talvel. Selle kohaselt tasub loota paremaid tulemusi ka võistlustel,” märkis Predbannikov.

Šalkauskas sõnas, et naudib jooksmist, milles tippupürgimisel pole pääsu kurnavatest trennidest. “Mulle meeldib jooksmisega tegelda ja see on muutunud praegu mu elu kõige tähtsamaks osaks,” tõdes ta.

Treener lisas, et kui Deniss on heas vormis, siis teeb ta mõnuga ka väga raskeid trenne. “Näen seda ta näoilmest,” märkis ta.

Tänavuse hooaja põhiline eesmärk on pääseda juunioride Euroopa meistrivõistlustele. Selleks tuleb näiteks 1500 meetri jooksus isiklikust rekordist kärpida üks sekund. “3.50-3.52 võiks sel aastal olla reaalne eesmärk. Üritame ka 800 meetris normi täita ja kui tekib võimalusi harjutamiseks, siis proovime, milleks ta on võimeline 3000 meetri takistusjooksus,” sõnas Predbannikov, lisades, et selle ala treenimiseks Ida-Virumaal praegu kohta pole.

Aprillis peaks Šalkauskas suunduma välishooajaks valmistuma paariks nädalaks treeninglaagrisse Küprosele. Predbannikovi sõnul on ta Ida-Virumaa jooksutalendi treenimisel pidanud nõu ka ühe Eesti tuntuma jooksutreeneri Harry Lembergiga. “Suhtleme temaga ja usun, et ta aitab ka tulevikus Denissil tulemusi parandada,” sõnas ta.