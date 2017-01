Pagari südamesse pumbatakse rohkem elu

31. jaanuar 2017

Mäetaguse vallavalitsus valis äsja välja Pagari mõisapargi kujundusprojekti ja ootab käimasoleva hankega lahendust seal asuvale Pagari seltsimajale, et ajalooline hoone leiaks kasutust ka turismis.

Vallavalitsus loodab lähiajal leida Pagari seltsimaja projekteerija, et kujundada sellest mitmeotstarbeline hoone.

Pagari mõisapargis asuv maja ehitati 1930. aastal kooliks, mis tegutses seal 1997. aastani. Hiljem on see olnud kohalike inimeste kooskäimise ja -tegutsemise koht. Seltsimajas asuvad raamatukogu ja püsiekspositsiooniga näituseruumid, seal kogunevad kohalikud käsitööhuvilised, naiste- ja meesteklubi ning Atsalama segakoor.

Taskukohane majutus

Mäetaguse vallavanem Tauno Võhmar tõdes, et hoone on praegu alakasutatud ja sellele soovitakse lisada majutusvõimalusi.

Võhmar pidas silmas hotellist soodsamat hosteli tüüpi öömaja nii seljakotiränduritele, peredele kui ka kooligruppidele. “Majutuse pakkumisega on algust tehtud, aga tahaks seda laiendada ja mitmekesistada, sest nõudlust on. Projektiga otsime lahendust, kuidas pakkuda seltsitegevust ja majutust nii, et need ei sega, vaid täiendavad teineteist.”

Majutusega katsetati eelmisel suvel, kui majja ehitati kaks dušinurka − üks mõlemale korrusele. Seltsimaja perenaine, raamatukoguhoidja Aire Õras ütles, et esimesed ööbijad olid Tallinna tehnikaülikooli tudengid, kes tegid seal kandis praktikat. Samuti avastasid lihtsa ja soodsa majutusvõimaluse oma töölistele ümbruskonnas tegutsenud firmad.

Praegu on seltsimajas 4 narivoodit, 10 välivoodit ja mõned madratsid kokku 22 inimese majutamiseks. Hinnad on sõltuvalt küljealuse mugavusest 3-10 eurot.

Ruumid võimaldaksid laiendada nii voodi- kui ka madratsimajutust, rääkis Õras. Samuti otsitakse võimalusi pakkuda öömaja aasta ringi. Selleks on plaanis vahetada teise korruse aknad. Mugavuste lisamiseks rajatakse Leaderi toel teisele korrusele kööginurk. Samuti ostetakse juurde voodeid ja öökappe.

Õras märkis, et kui vajalikud tööd saavad tehtud, soovitakse majutust ametlikult reklaamida − praegu on tuldud suust suhu liikuva reklaami peale. “Projektiga ootame kõrvalpilku, kuidas saaks maja ühtse kompleksina tööle. Asukoht on soodne ja maja rahvale meeldib, nii et kõik eeldused on olemas.”

Ümbrus korda

Et ka ümbrus toetaks seltsimaja uut hingamist, otsis vallavalitsus esimese sammuna partnerit Pagari mõisapargi kujundusprojekti koostamiseks. Eesmärgiks seati pargiruumi mitmekesistamine ja ajaveetmisvõimaluste parandamine, et see toetaks majutust, aga pakuks tegevust ka kohalikele elanikele, st oleks kõigile avatud.

Eeskuju võeti Mäetaguse mõisapargi arendamisest. “Enne kui hakkasime sinna investeerima, tegime samamoodi kontseptsiooni, kuidas tühjad alad ära kasutada ja parki rohkem elu tekitada,” märkis Võhmar.

Pagari mõisapargi kujundusideede konkursile laekus tähtajaks neli pakkumist. Hankekomisjon pidas parimaks ASi Kobras välja pakutud ideed “Mineviku varjud”, lisaks oli tegemist ka madalaima maksumusega pakkumusega − ligi 10 000 eurot.

Võidutöös lähtutakse kolmetasandilisest kujunduspõhimõttest: olevik (olemasolev olukord) sümbioosis mineviku (pargis muudetakse nähtavaks 19. sajandi esimesest poolest pärinev algupärase pargi ruumilahendus) ja tulevikuga (parki lisanduvad täiesti uued funktsioonid).

Näiteks tahetakse tuua nähtavale paigad, kus on varem olnud hooned, mis on praeguseks hävinud. Samuti taastatakse varem avatud olnud alad.

“Parki kujundatakse veel viljapuu-, ürdi- ja juurviljaaed. Uute funktsioonidena lahendatakse vaba aja veetmise, mängu-, grillimis-, telkimis-, kämpingumajade ja väliürituste ala ning karavanide parkla. Lisaks lahendatakse haljastus, teed ja välisvalgustus,” vahendas vallavalitsuse keskkonnaspetsialist Martin Miller.

Võhmar rõhutas, et mõisaparki arendatakse etapi viisi nagu Mäetaguselgi. Osaks arendatavast kompleksist on Pagari tall-tõllakuur, mis sai eelmisel suvel uue katuse. Tänavuses eelarves on ette nähtud raha, et parandada fassaadi ja ehitada põrand − nii saaks seal korraldada suviseid üritusi.

Kogu kompleksi arenduse lõppmaksumust ei osanud Võhmar öelda, pakkudes, et see võib küündida miljoni euroni. “Aastas on vald võimeline investeerima umbes 150 000 eurot. Tahaks, et tekiks tervik, aga pole teada, kas tulemuseni jõutakse viie aastaga või kulub selleks kauem. Vähemalt on siht silme ees,” ütles vallavanem.