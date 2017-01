Ida-Virumaal üles võetud film tõi Tiina Mälbergile Lääne-Virumaa aasta tegija tiitli

31. jaanuar 2017

Nimiosa täitmise eest Kadri Kõusaare filmis “Ema” Lääne-Virumaa aasta tegija tiitli pälvinud Tiina Mälberg meenutab Ida-Virumaal toimunud filmivõtteid hea sõnaga.

Mälberg märkis Ida-Virumaa seotuse selle filmiga ära ka oma tänukõnes: “Selle töö tegin ma ära Ida-Virumaal Kiviõlis ja filmi esilinastus toimus täpselt aasta tagasi Jõhvis, samuti Ida-Virumaal.”

Kolm nädalat Kiviõlis paigal

Virumaa Teataja ja Lääne-Viru omavalitsuste liit tänasid ja tunnustasid möödunud kolmapäeval Rakvere teatrikinos aasta tegijaid.

Rahvahääletuse tulemusena pälvis isikuteo kategoorias aasta teo tiitli Tiina Mälberg nimiosa täitmise eest filmis “Ema”. Ühisteo kategoorias tuli aasta teo tunnustus Rakveresse teatrikino ehitamise eest.

“Keegi ei tee oma tööd autasude pärast, kuid on ääretult tore, kui meie igapäevatööd, neid väikesi lõike suures tervikus märgatakse,” ütles Mälberg oma tänukõnes.

“Ema” rahvusvaheline esilinastus toimus USA tippfestivalide hulka kuuluval Tribeca filmifestivalil rahvusvahelises võistlusprogrammis ning see on esimene Eesti film, mis nii kaugele − põhivõistlusprogrammi − on jõudnud.

Möödunud suvel Austrias Kitzbühelis peetud filmifestivali põhivõistlusprogrammis võitis “Ema” parima mängufilmi auhinna.

Kuigi võõrkeelse filmi Oscari nominendiks − viie parima hulka − Ida-Virus valminud “Ema” ei valitud, on ka esikümne sekka jõudmine kinokunsti olümpiamängudel tubli saavutus, tõdeb Mälberg.

“Ema” filmivõtted toimusid tunamullu Ida-Virumaal Eesti esimese regionaalse filmifondi − Viru filmifondi kaasrahastusel.

Mälbergil oli siis puhkus, millest ta kolm nädalat veetiski Kiviõlis võtetel.

“Ma jäin seal väga rahule, mitte ainult majutusega Kiviõli seikluskeskuse hostelis, vaid terve keskus oli mulle huvitav. Pärast seda hoian ma seal toimuval ikka silma peal. See koht on leidnud väga toreda rakenduse,” märkis ta. “Ise ma teab mis mäesuusataja ei ole − ma olen truu murdmaasuusatamisele −, aga loodan, et lund jagub ja inimesed saavad seal vaba aega veeta. Tegelikult jagub seal tegevust ju aasta ringi.”

Ema rollid teatris

Rakvere teatri repertuaaris on praegu kaks lavastust, kus Mälbergil on samuti täita ema roll. “Jah, mul on teatris praegu täita kaks toredat ema rolli ning ma kutsun kõiki julgelt neid lavastusi vaatama,” sõnas ta. “Need emad on Kõusaare filmi emast küllatki erinevad, kuid oma mõningase veidruse poolest on nad ka sarnased.”

Lavastuses “Sinatraga kuu peale” mängivad Mälberg ja Ülle Lichtfeldt iiri emasid, kes otsivad endale paremat elu. “Nad on asjalikud ja ettevõtlikud naised, kes teevad oma igapäevast tööd küll vanurite hooldajatena, kuid nad püüavad oma elu ja saatust enda kasuks pöörata. See on tõsistel teemadel rääkiv, kuid mõnusa humoorika alatooniga lugu.”

“Sinatraga kuu peale” on aasta vana lavastus ning jätkuvalt heas mänguhoos − publiku poolt hästi vastu võetud.

Teine lavastus, kus Mälberg ema mängib, on tänavu jaanuari alguses esietendunud “See kõik on tema”, kus Mälberg mängib koos Imre Õunapuuga. “See on tõsistel teemadel rääkiv lugu, mis kõneleb ema ja teismelise poja suhetest,” tutvustab Mälberg. “Nad on traagilise sündmuse tõttu kaotanud oskuse kontakti leida, üheskoos edasi hakkama saada. Selle loo temaatika on väga aktuaalne: virtuaalse reaalsuse kaudu suhtlemise otsimine ning sellega seotud ohud ja võimalused.”

Mälberg kiidab mõlema loo lavapartnereid. “Ülle on teada-tuntud näitleja, vaatajate lemmik, aga ka Imre on väga võimekas ning paljulubav tegija. Ta on Rakvere teatris kõige noorem meesnäitleja.”

Film “Ema” tõi Mälbergi Ida-Virumaale võtetele ning hiljem ka esilinastusele, kuid Ida-Virumaa polnud talle enne sedagi võõras. “Rakvere teater käib Ida-Virumaal väga usinasti etendusi andmas. Võib öelda, et me oleme ka Ida-Virumaa baasteater,” sõnas 20 aastat Rakvere teatris töötanud näitleja.