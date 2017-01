Avinurme pürgib Eesti puidupealinnaks

29. jaanuar 2017

“Avinurme − Eesti puidupealinn” on üks Ida-Viru projektidest, mis küpseb praegu PESAs − Loova Eesti programmis −, mille eesmärk on aidata ettevõtetel oma tooteid ja teenuseid arendada.

“Avinurme − Eesti puidupealinn” on küll tööpealkiri,” täpsustas Avinurme turundusprojekti juht Signe Roost. “Loodetavasti kasvab sellest midagi suuremat ja me ei piira end ainult puiduga.”

Nimelt oodatakse rahastusotsust mitmele turismiprojektile, mis annaksid põhjust Avinurme tulla ka muul põhjusel peale puiduaida ja elulaadikeskuse. Seni annab Avinurmele siiski näo pikkade traditsioonidega puutöö.

Suurendada tuntust

PESA projekti mõte on Avinurme kui sihtkoha turundus − seni on igaüks toimetanud omaette, märkis Roost. “Kui on palju turismiettevõtteid, on loogiline teha ühisturundust. Tahaks tõusta uuele tasemele. Eesmärk on, et Avinurme oleks sihtkohana tuntud Eestis ja ka väljaspool.”

Roost loodab väga koostööle Pärtel-Peeter Perega, kes on määratud projekti mentoriks. “Ta on Eestis üks väheseid kohabrändingu spetsialiste. Ta saab rääkida Rootsi kogemusest, kuidas kohabränding väikestes kohtades töötab ja mis kasu sellest saab. Märtsis teeme Avinurmes seminari, kus ta sellest kõneleb.”

PESA programmi koolitused on praeguseks jõudnud toote ja teenuse disainini. Projekt lõpeb septembris. “Selle konkreetseks tulemuseks võiks olla Avinurme turismistrateegia, aga palju olulisem on saada selgeks kohabrändimise põhimõtted ja koostada turundusplaan, kuidas Avinurmet müüa,” rääkis Roost.

Seitse ettevõtet

Arendusprogrammis PESA osaleb Ida-Virumaalt seitse ettevõtet. Arendatakse näiteks Narva ooperipäevade projekti, maheveini tootmist, Eesti muusikat ja kultuuri tutvustavat veebikeskkonda noortele ning Eesti-Vene äri- ja turismisuhete arendamise platvormi, loetles Loova Eesti tegevjuht Eva Leemet, lisades, et edulugudeks ei ole aeg veel küps − programm jõuab märtsikuu lõpuks alles poole peale.

Arendusprogrammi eripära on, et lisaks tavapärasele ettevõtluse ja juhtimiskompetentsile tuuakse juurde loomeinimeste kogemusi ning teistsugust vaadet. “Meie senine praktika näitab, et just nii sünnivad turgu muutvad ideed ning loomeinimeste abiga saab ka kohalikule elule hoo sisse anda,” ütles Leemet.