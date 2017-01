Endine vutitäht innustas noori pingutama

29. jaanuar 2017

Eesti koondises ja mitmes välisriigi klubis mänginud Joel Lindpere rääkis eile Kohtla-Järve kooliõpilastele oma vutikarjäärist ja soovitas neil tõsiselt tegelda spordiga, “sest see avab silmad”.

“Mis te arvate, mitu operatsiooni mul on olnud?” viskas 35aastane Joel Lindpere õhku intrigeeriva küsimuse. Õiget vastust − seitse − ei pakkunud keegi.

Peagi ootab ees järjekordne seljaopp. Ja sellest hoolimata on Lindperel kahju, et pidi tervisemurede tõttu lõpetama eelmisel suvel 18 aastat kestnud professionaalse jalgpalluri karjääri.

Jalgpallile tänulik

“Minu kõige paremad sõbrad on tulnud jalgpalli kaudu. Tänu jalgpallile olen käinud 70 riigis ja näinud, kuidas mujal elu käib. See on avanud minu silmad, pannud mind keeli õppima ja eri kultuuridest aru saama. Soovitan igal inimesel aastas korra Eestist ära käia.”

Lindpere on mänginud Norra, Bulgaaria, Tšehhi ja Ameerika klubides, kuid on end pärast värvikat karjääri Eestisse ankrusse heitnud.

“Tulin tagasi, sest Eesti on mu kodu ja minu missioon on anda Eestile jalgpallis tagasi nii palju kui võimalik. Kui ma ei saaks seda teha, siis võib-olla rändaks ringi,” rääkis Lindpere, kes peab nüüd noortetreeneri ametit.

Karjääri kõige kirkam hetk oli New Yorgis Red Bullsi staadioni avamisel, kui eestlane lõi 35 000 pealtvaataja silme all esimese värava. Tänu sellele on nüüd Lindperel hiigelstaadionil isiklik tool, kuhu ta on alati oodatud mängu vaatama.

“Ameerikas ma tšempioniks ei saanudki, küll aga olen Eesti ja Bulgaaria meister ning Norras pronksmedali omanik. Eesti koondises olen osalenud 107 mängus ja löönud 7 väravat,” rääkis poolkaitsja tulevastele vutitähtedele. “Loodan ka teid ühel päeval Eesti koondises näha. Kui te pingutate, on see võimalik.”

Muudab noorte elu

Noored, kellega Lindpere eile Ahtme spordihallis kohtus, ei ole tavalise jalkatrenni lapsed, vaid SPIN-programmis osalejad. SPIN-programm on spordil põhinev ennetusprogramm, mis on suunatud väiksemate võimalustega piirkondade noortele, arendades nende jalgpalli- ja sotsiaalseid oskusi.

Igal nädalal toimub programmi raames kaks jalgpallitrenni ja üks töötuba, kus õpetatakse mitmesuguseid eluoskusi, nagu meeskonnatöö, emotsioonidega toimetulek, konfliktide ennetamine, aja planeerimine ja eesmärkide seadmine.

Inglismaalt alguse saanud programm alustas Kohtla-Järvel mullu septembris, kaasates ligemale 90 noort; Tallinnas käivitus see 2015. aastal.

Jalgpall on konks, mis toob noored kokku ja motiveerib programmis osalema, märkis SPIN-programmi tegevjuht Keit Fomotškin. “SPIN-programm on andnud häid tulemusi ja muutnud juba sadade noorte elu. Mõju väljendub nii sotsiaalsete oskuste arengus ja sellega kaasneva riskikäitumise vähenemises kui ka koolis paranenud käitumises ja õpitulemustes.”

Noorte muutumine toimub treenerite ja sotsiaaltöö taustaga abitreenerite silme all.

“Alguses olid noored suletud ja nendega pidi kaua kontakti otsima. Nüüd suhtleme vabalt ja oleme nendele alati olemas,” rääkis poiste abitreener Ksenia Aleksejeva.

Tüdrukute abitreener Tatjana Piksajeva lisas, et poole aastaga on saadud sõbraks. “Ja mida aeg edasi, seda lähedasemaks me muutume. Ja nad tahavad sessioonile tulla − me ei pea neid selleks sundima. Me juba naerame, et nad on kohal enne treenereid. Selle programmi juures on tore see, et sellega saab igal hetkel liituda, mitte ainult kooliaasta alguses.”

Abitreenerid töötavad treeneriga paaris ja täiendavad teineteist. “Kui treener on autoriteet ja kõige tähtsam, siis minu juurde võib tulla ka pisaraid valama,” naeris Piksajeva.

Toimunud on ka esimesed väljasõidud. “Käisime Alutaguse seikluspargis tuubitamas. Noored olid nii vaimustuses, et neid pidi sealt ära tirima,” meenutas Aleksejeva.

Tüdrukute kõrghetk oli aga turniir Tallinnas A le Coq Arenal. “See oli paljudele esimene võistlus, kust tulime tagasi hõbemedalitega,” rõõmustas Piksajeva.

Nädal tagasi laiendas SPIN-programm Ida-Virumaal haaret − Narvas alustas tööd kolm 10-13aastastele noortele suunatud treeningugruppi. Osalemine on sealgi tasuta ja eelnevat jalgpallioskust ei eelda.