Põhjaranniku ajakirjanikust sai stand-up-täht

29. jaanuar 2017

21.-22. jaanuarini Elvas toimunud üleriigilisel harrastusteatrite monolavastuste festivalil “Monomaania” pälvis naiste arvestuses esikoha Põhjaranniku ajakirjanik Tiia Linnard omaenda näidendi “Agitbrigaadi eeskava “Pilv pükstes”” suurepärase esituse eest.

Võidukas naismonomaan − just sellise tiitli Tiia Linnard pälvis − ütles festivali kokku võttes, et tegu oli kahe päevaga, mis olid hommikust õhtuni teatrit täis.

Tervitused Repinskile

Tema sõnul andsid festivalile oma näo esinejad ja neid oli Elvasse kokku sõitnud üle Eesti. Peale Linnardi astusid võistlustulle harrastusnäitlejad Elvast, Tartust, Tallinnast, Rakverest, Saaremaalt, Tabiverest, Roelast − kokku 16 teatrit/esinejat.

Festivali peakorraldaja Aire Pajuri sõnul polnud tänavusel festivalil, mis oli järjekorras neljas, piiranguid lavastuste pikkusele − arvestades publikut, kes soovib näha jutustatavat lugu tervikuna. Samuti ei oldud piiratud lavastustes osalejate arvu − ei olnud nõudmist, et laval peab olema vaid üks inimene. Nõnda oli publikul ja žüriil võimalus näha väga erinevaid lavastusi ja esitusi, mis kindlasti kogu festivali rikastas.

“Mul on hea meel, et sain selle võidu tuua Ida-Virumaale, kus pole ei eestikeelset teatrit ega harrastusteatrit. Tuhat tänu härrastele poliitikutele Ida-Virumaalt, Martin Repinskile ja Dmitri Dmitrijevile, kelle uskumatute seikluste mahamängimine oma kava alguses võimaldas mul festivali publikut korralikult lõbustada,” ütles Linnard oma võidu kohta.

Võimalus libastuda

“Tiia Linnard tuli festivalile stand-up‘i võtmes monolavastusega, mis on tegelikult riskantne ettevõtmine, sest stand-up‘iga on võimalik libastuda nii mitmel moel. Seejuures Tiia teostas ja kandis etenduse välja sellisel tasemel, et ausalt öeldes oleks põhjust mängida seda hoopis suurematel lavadel, suuremale publikule ja veel suurema menuga,” ütles žürii liige Nero Urke Tartu Uuest Teatrist.

“Festivalil selgus, et Tiia on tõeline stand-up’i talent. Tema enda kirjutatud tekst on väga vaimukas, kusjuures ka päevakajaline. Tema lavaline kohalolu, teravus ja tõetunne kombinatsioonis tekstiga, mis ühendas endas kõrge ja madala, pani terve saali ennastunustavalt naerust rõkkama. Tiial tunduvad olevat tegelikult kõik vajalikud omadused, käivitamaks väga edukat stand-up‘i karjääri,” leidis Urke.

Meesmonomaani tiitli pälvis Rein Annuk, kes astus üles lavastuses “Krappi viimane lint”. Annuk ise on Vilde teatrist, mis pälvis tänavu Eesti kultuurkapitali harrastusteatri aastapreemia, ja ta viibis eelmisel reedel ka Kohtla-Järvel peetud galal.

Annuk on Elva festivali seni pealtvaatajana külastanud. “Tegu on huvitava nähtusega Eesti teatrimaastikul. Kui “Monomaffia” Pärnus koondab professionaalseid näitlejaid, siis “Monomaania” harrastusnäitlejaid. Tänavune festivaliprogramm oli eriti äge − kuusteist omanäolist lavastust. Tundes teatrimaastikku, võin öelda, et oli väga erilist teatrit: näha oli nii kergemat kui ka raskemat temaatikat ja vormi,” ütles Annuk.

Teatrifestivali töid hindas professionaalne žürii: lisaks Urkele Marko Mäesaar Vanemuisest ja teatrikriitik Siim Angerbikk. Osalejad hindasid žüriipoolset konstruktiivset kriitikat kõrgelt.