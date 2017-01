Põhjarannik laupäeval, 28. jaanuaril

28. jaanuar 2017

* Eesti koondises ja mitmes välisriigi klubis mänginud Joel Lindpere rääkis eile Kohtla-Järve kooliõpilastele oma vutikarjäärist ja soovitas neil tõsiselt tegelda spordiga, “sest see avab silmad”.

Noored, kellega Lindpere eile Ahtme spordihallis kohtus, ei ole tavalise jalkatrenni lapsed, vaid SPIN-programmis osalejad. Jalgpall on konks, mis toob noored kokku ja motiveerib programmis osalema, märkis SPIN-programmi tegevjuht Keit Fomotškin. “SPIN-programm on andnud häid tulemusi ja muutnud juba sadade noorte elu. Mõju väljendub nii sotsiaalsete oskuste arengus ja sellega kaasneva riskikäitumise vähenemises kui ka koolis paranenud käitumises ja õpitulemustes.”

* Narva volikogu tahab reformida endistele linnajuhtidele makstavate toetuste süsteemi, ent samas soovib säilitada kahele praegu elus olevale endisele nõukogudeagsele täitevkomitee esimehele makstava toetuse. Mõlemad olid omal ajal silmapaistvad kommunistid ning Eesti iseseisvuse vastu võitlejad. Narva volikogu esimees põhjendab neile toetuse maksmise jätkamise vajadust asjaoluga, et mehed on selle sissetulekuga arvestanud.

* Põhjarannik kirjutab täna ka kummalisest loost, kuidas erinevad ministeeriumid lahendavad üht ja sama matemaatilist tehet väga erinevalt. Kui siseministeeriumis koostatud analüüsis pakutakse sisekaitseakadeemia Narva viimise ja uue õppekompleksi rajamise hinnaks ligemale 38 miljonit eurot, siis ühes teises ministeeriumis tehtud arvutuste järgi on see ühekordne kulu riigi jaoks mitu korda väiksem.

* Detsembris sai kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsleriks Püssist pärit Piret Hartman, vahetades selles ametis välja teise idavirulase − Anne-Ly Reimaa, kes jätkab samas osakonnas nõunikuna. Hartman tahaks, et “Teeme ära” jõuaks ka tema juhitud valdkonda ja see poleks ainult nn integratsiooniinimeste mängumaa. Pikka intervjuud noore asekantsleriga saab samuti tänasest Põhjarannikust lugeda.