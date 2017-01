Jõhvis läheb prügivedu järsult kallimaks

27. jaanuar 2017

OÜ Ekovir on mitmelt omavalitsuselt taotlenud jäätmeveoteenuse hinna tõusu; Jõhvis kallineb prügivedu märtsist koguni 75,9%.

Jõhvi vallavalitsus kinnitas OÜ Ekovir küsitud hinnatõusu, mis lisab küll senisele hinnale 75,9% otsa, ent pole abivallavanem Vadim Ivlijevi sõnul rahasse ümberarvutatuna midagi kohutavat.

“Näiteks eramajades tuleb praegu 140-liitrise konteineri tühjendamise eest maksta 50 senti, uus hind on 88 senti. Kortermaja 800-liitrise konteineri tühjendamine maksab praegu 3,36 eurot, edaspidi 5,91 eurot. Praegune hind on tegelikult väga odav ja kui ma võrdlen uut hinda Rakvere, Narva või Võru hindadega, on see täiesti normaalne.”

Ivlijevi sõnul on jäätmeveo praegused hinnad kehtinud juba viimased viis aastat, samas on pidevalt kasvanud keskkonnamaksud, tööjõukulud ja ka prügilas ladestamise eest küsitav tasu.

“Räägime, et inimesed peavad jäätmeid rohkem sortima hakkama, aga praegune olukord seda ei toeta; ka uued hinnad pole nii kõrged, et innustaksid inimesi vähem maksmise nimel rohkem sortima,” tõdes ta.

Vallad suhtuvad eri moodi

Veel suuremat hinnatõusu kui Jõhvis taotles Ekovir Toila vallas, kus vallavalitsus pole veel otsust teinud.

“Mingi hinnatõus on kindlasti põhjendatud − praegu on meil hinnad üsna soodsad −, aga nii suure tõusuga kui küsitud me tõenäoliselt ei nõustu,” ütles vallavalitsuse heakorraspetsialist Piret Aller.

Kohtla vallas küsiti 40protsendilist hinnatõusu, vallavalitsus nõustus kümne protsendiga.

“Meie jäätmehoolduseeskiri võimaldab tõsta jäätmeveo hinda aastas kümme protsenti, seda põhjendatud taotluse korral. See, et Ekovir pole eelmisel neljal aastal hinnatõusu taotlenud, ei saa olla aluseks hinda nüüd korraga 40 protsenti tõsta,” põhjendas vallavanem Etti Kagarov.

Aseri vallavalitsus oli küsitud 44protsendilise hinnatõusuga päri.

“Tundub, et nende taotlus on põhjendatud − hinnad on praegu suhteliselt madalad. Praegune on juba teine hange, mille Ekovir meil võitis; esimese kestel ei tõstnud nad üldse hinda, teise hanke käigus läksid hinnad isegi 30 – 40% alla, nii et nüüdse hinnatõusuga jõuavad nad enam-vähem eelmise hanke tasemele,” rääkis vallavanem Koit Oras.

Konkreetsete näidetena tõi ta 250-liitrise konteineri tühjendamise, mis praeguse 1,07 euro asemel hakkab maksma 1,54 eurot, ning 1500-liitrise, mille tühjendamise hind kerkib 6,66 eurolt 9,59 euroni.

Kõik hinnad tõusnud

OÜ Ekovir juhatuse liige Viktoria Tsventarnaja ütles, et teenuse hinna tõstmist ajendas taotlema peamiselt jäätmete vastuvõtu hinna tõus Uikala prügilas.

Tõsi, taotlustes endise hinnana märgitud 32 eurot tonni eest küsiti Uikalas viimati hea mitu aastat tagasi, viimatine tõus 65 euroni kergitas hinda vaid paari euro võrra. Aga Ekovir ei ole pärast omavalitsustes hangete võitmist tõepoolest mitu aastat hinda juurde küsinud ja nõnda taotletaksegi nüüd palju korraga.

“Peamise põhjusena tõime taotlustes välja prügila hinnatõusu, aga kasvanud on ka muud kulud: kütus, elekter, palgad. Kui vaadata viimase aja korraldatud jäätmeveo hankeid, siis seal on hinnad ikka palju kõrgemad kui need, mis meil praegu kehtivad,” rääkis Tsventarnaja.