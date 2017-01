Klassikaline prügiäri ja võimu sümbioos

27. jaanuar 2017

Jõhvi abivallavanem Vadim Ivlijev ei näe enda sõnul midagi kohutavat selles, et valla elanikel tuleb peagi hakata prügiveole kulutama senisest ligemale 76 protsenti rohkem.

Asjatu oleks temalt ka teistsugust seisukohta oodata, kui teada, et praeguse vallavalitsuse ametisse seadnud volikogus on juhtohjad käes valimisliidul, mille liidriks on ärimees Nikolai Ossipenko, kellele kuulub seesama prügiveofirma Ekovir, mis nüüd järsku hinnatõusu soovis. Talle kuulub ka aktsiate kontrollpakk Uikala prügilas, kel soov saada prügi ladestamise eest rohkem raha, mis oligi vallavalitsuse lauale pandud hinnatõusu taotluse ametlik põhjus.

Kui kohalik rahavõim on nii tugevasti põimunud poliitilise võimuga nagu praegu Jõhvis, siis tasub selliseid järske hinnaüllatusi oodata ka tulevikus.

Skeem on lihtne. Hanke võitmiseks tehakse odav pakkumine. Aga kui kohaliku võimuga ollakse ühes paadis, siis pole probleemiks hiljem hinda juurde küsida. Eriti veel siis, kui saab apelleerida iseendale kuuluva prügila teenuste kallinemisele. Nii tulebki äridesse soovitud hetkest alates kohalikust omavalitsusest ja selle elanikelt ligemale 76 protsenti rohkem raha sisse kui varem. Klassikaliselt oligarhiline prügiäri ja võimu sümbioos!

Siinkohal võiks jõhvilastel olla mõtlemise koht, kas nendele on see kasulik, kui võimaldatakse valimistel võimul ja kohalikul kommunaaläril nii tugevasti sulanduda.