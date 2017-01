Põhjarannik reedel, 27. jaanuaril

27. jaanuar 2017

* Tänane Põhjarannik kirjutab esiküljel, et valitsusel tuleb lähinädalatel rääkida selgeks erimeelsused ja teha põhimõtteline otsus, kas Narva rajatakse sisekaitseakadeemia uus õppekompleks või piirdutakse vaid praktikabaasi arendamisega.

Kui Keskerakond, Sotsiaaldemokraatlik Erakond ja IRL moodustasid mullu novembris valitsuse, kirjutasid nad koalitsioonileppesse lubaduse viia sisekaitseakadeemia Narva. Hiljem on nende erakondade juhid täpsustanud, et pidasid silmas just uue õppekompleksi ehitamist Narva. Ent hiljuti siseministeeriumis valitsuse jaoks valminud analüüsis on positiivsete külgede poolest sõelal pigem variant, mis näeb ette Narvas vaid praktikabaasi arendamist. See ei erineks väga palju juba eelmise valitsuse otsustatust. Kui uue õppekompleksi rajamine tooks piirilinna ligemale 36 miljoni euro suuruse investeeringu, siis praktikabaasi tugevdamiseks kuluks vaid veidi üle kahe miljoni euro.

* Veel saab lugeda, et OÜ Ekovir on mitmelt Ida-Viru omavalitsuselt taotlenud jäätmeveoteenuse hinna tõusu; Jõhvis kallineb prügivedu märtsist koguni 75,9%. Kui Jõhvi, mille volikogu kontrollib prügila ja prügiveofirma omanik Nikolai Ossipenko ise, on hinnatõusuga rõõmuga nõus, siis näiteks Toila ei kavatse hüppelist hinnatõusu aktsepteerida.

* Narva-Jõesuu volikogus on jõudude vahekord jälle muutunud ning kuigi omavalitsuste vabatahtliku ühinemise tähtaeg on möödas, tahab volikogu enamus ikkagi alustada Narvaga liitumisläbirääkimisi. Narva volikogu esimees Aleksandr Jefimov usub, et vaatamata tähtaja möödumisele võib riik teha mööndusi ja anda veel võimaluse ka vabatahtlikuks liitumiseks. Narva-Jõesuu volikogu allkirjastas mullu sügisel liitumislepingu Vaivara vallaga, ehkki see ühinemine ei anna nõutud 5000 elanikku. Haldusreformi komisjon on teinud ettepaneku liita nendega veel Sillamäe linn.