Põhjarannik neljapäeval, 26. jaanuaril

26. jaanuar 2017

* Lõksust nugise päästnud tüdrukute kahtlust, et süüdi on salakütid, ei saa kinnitada ega ümber lükata, sest lõhutud püünis ei võimalda selle omanikku tuvastada.

Teisipäeval märkas sõbrannaga Uikala kandis metsas jalutanud neiu kase külge kinnitatud püünist, milles oli nugis.

Kahel tüdrukul õnnestus püünist puu küljes hoidnud nöör katki rebida ja võtta kastist välja nugis, kellel oli nende kirjelduse kohaselt traat ümber kaela.

“Helistasime päästjatele, kes väga kiiresti kohale tulid ja loomakese vabastasid, nii et ta sai minema joosta,” on nad päästjatele kiire reageerimise eest tänulikud.

Keskkonnaministeeriumi metsaosakonna jahinduse nõunik Tõnu Traks arvas sündmuspaigas tehtud fotode põhjal, et midagi ebaseaduslikku selles ei ole, sest praegu on nugisejaht täies hoos.

* Ajakirjanik Jüri Pino kirjutab, et talle jääb segaseks see tööraamatute kokkukorjamise kampaania, mille käigus loodab riik saada andmeid uue pensionisüsteemi sisseviimiseks. Ta imestab, et riigil pole andmeid inimeste töötamise kohta. “Käidi tööl ja saadi palka. Aga riik ei tea sellest midagi, mine nüüd, hea kodanik, tõesta oma olemasolu enne aastat X,” kirjutab Pino.

* Ida politseiprefektuuri endine korrakaitsebüroo liiklusjärelevalve juht Alvar Ottokar võitles kohtus välja lisaks juba varem makstud koondamisega seotud rohkem kui 18 000 eurole veel üle 4000 euro. Riigikohus leidis, et Ottokari koondamine oli õigusvastane, sest talle ei pakutud politseis teist tööd ega selgitatud ka, miks teist tööd pakkuda pole. Eelmisel aastal mõisteti Ottokar kriminaalkorras süüdi taatlemata kiirusemõõtjate kasutamise pärast.

***

Eestimaa looduse fond (ELF) ja riigimetsa majandamise keskus (RMK) annavad omaaegsele soode kuivendamise tuhinale tagasikäigu ning taastavad 2020. aastaks kuus rikutud sooala ehk 20 000 hektarit soid. Kuuest soost on Ida-Virumaaga seotud kaks: Feodorisoo ja Sirtsi soo.