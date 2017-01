Tammiku põhikool suleti haiguspuhangu tõttu

25. jaanuar 2017

Tammiku põhikooli juhtkond oli sunnitud ülemiste hingamisteede ägedatesse viirusnakkustesse ja grippi haigestumuse järsu kasvu tõttu koolis karantiini kehtestama ning õpilased “lisakoolivaheajale” saatma.

Alates tänasest kuni nädala lõpuni Tammiku põhikoolis õppetööd ei toimu: kooli juhtkond otsustas ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse ja grippi haigestumise juhtude sagenemise tõttu kooli karantiini panna.

“Viimati sulgesime koolis kõik klassid 2013. aastal,” ütles Tammiku põhikooli direktor Valentina Kutuzova. “Kui lapsed koolivaheajalt tagasi tulid, hakkasid haigused juba esimesi märke näitama, kuid peamiselt vanemate klasside õpilaste seas ja mitte väga paljudel korraga. Siiski jätsime profülaktika mõttes ära varem kavandatud massiüritused. Ent viimasel nädalal hakkasid massiliselt haigeks jääma ka kõige väiksemad lapsed: esmaspäeval puudus koolist 535 õpilasest 200 ja samuti 12 õpetajat, kes olid sunnitud haiguslehele jääma. Haigestus ka osa teenindavast personalist. Ühesõnaga sai selgeks, et tarvitusele tuleb võtta äärmuslikud meetmed ja kehtestada karantiin, piiramaks haiguste levikut. Olukorda arutanud, otsustasime kooli nädala lõpuni kinni panna. Eks edasi vaatame, mis saab, kuid loodame, et viie päevaga saavad haiged terveks ja − mis peamine − terved ei jää haigeks ning esmaspäeval saame taas tavapärast õppetööd alustada.”

Ära jäänud tunnid tuleb muidugi järele teha, nii et erilist põhjust “lisavaheaja” üle rõõmu tunda ei ole. Valentina Kutuzova sõnul ei ole esialgu arutatud, kuidas tunde tasa tegema hakatakse. “Variante on mitmeid: töötada laupäeviti või muuta graafikuid. Igal juhul peab meil seaduse järgi olema kokku vähemalt 175 õppepäeva ning kõik ettenähtud tunnid saavad läbi viidud,” rõhutas ta.

Kool on küll karantiinis, kuid see ei tähenda, et asutuse uksed suletud oleksid: tööd jätkavad administratsioon ja tehnilised töötajad. “Kõrgenenud haigestumuse perioodil püüame pöörata tavalisest suuremat tähelepanu puhtusele ja desinfektsioonile,” kinnitas Kutuzova. “Tavalisest sagedamini puhastame pindasid, ukselinke jms, kusjuures seda tuleb teha spetsiaalsete vahenditega. Vahetundide ajal tuulutame klasse, tundide ajal aga koridore ja muid puhkeruume. Neid päevi, mil lapsi koolis ei ole, kasutame põhjaliku lisakoristuse läbiviimiseks.”

Teistes koolides suleti vaid klassid

Kohtla-Järve abilinnapea Niina Aleksejeva ütles, et nad rahuldasid Tammiku põhikooli taotluse, kuna kooli administratsiooni otsus oli põhjendatud, ära jäänud tunnid aga võib hiljem järele teha − peamine on infektsiooni levikule piir panna.

“Teade kahe klassi sulgemise kohta tuli ka Kohtla-Järve erakoolist,” lisas ta. “Ülejäänud õppeasutustes, muu hulgas lasteaedades, on olukord normaalne, praeguse aastaaja kohta tavapärane.”

Teisipäeval ei töötanud kolm klassi ka Jõhvi vene põhikoolis.

“Jälgime iga päev olukorda, rakendame koolis profülaktilisi meetmeid ning tuletame lastele pidevalt meelde kõrgenenud haigestumuse perioodil käitumise reegleid,” loetles kooli direktor Irina Šulgina. “Üldiselt midagi katastroofilist praegu ei ole. Lapsed on haiged, kuid massiliselt vaid mõnedes klassides − kui tundidest puudub üle poole õpilastest, siis jäävad tunnid ajutiselt ära. Üheksandikud asuvad juba kolmapäeval õppetöö kallale, esimese ja neljanda klassi õpilased aga jäävad nädala lõpuni koju.”

Terviseameti Ida talituse direktori Olga Smolina sõnul on neile tulnud vaid üks teade õppeasutuse ajutise sulgemise kohta, mis on olnud seotud haigestumuse kõrge tasemega. “Sellise otsuse võtab vastu tööandja, kuid meid tuleb sellest teavitada. Praegu on Eestis haigestumus küll suurenenud, kuid epideemiat ei ole.”

Perearst Jelena Flier ütles, et inimesed on küll haiged, kuid ei saa öelda, et tööd arstidel liiga palju oleks − nad tulevad toime. “Laboratoorseid kinnitusi gripi diagnoosile on samuti. Olukord on talvele iseloomulik − muutlikud ilmad soodustavad külmetushaiguste ja infektsioonide levikut, seepärast soovitan kõigil riietuda ilmale kohaselt, mitte unustada profülaktikat ja võimaluse korral vältida massiüritusi − eriti suletud ruumides toimuvaid.”